Аппарат InSight официально завершил работу на Марсе, - NASA

Американское космическое агентство NASA официально простилось с посадочным модулем InSight, четыре года исследовавшим внутренности Марса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Science Alert.
Как пишет издание, NASA сообщило, что контроль миссии не смог связаться с космическим кораблем, несмотря на две последовательные попытки. Это и привело к выводу, что солнечные батареи посадочного модуля разрядились.
"InSight, возможно, прекращает работу, но его наследие - и его находки в глубинах Марса - будут продолжать жить", - заверили в агентстве.
NASA заявило, что продолжит прослушивать сигнал от посадочного модуля, который в последний раз общался с Землей неделю назад. Однако выход модуля на связь усматривается маловероятным из-за тонн марсианской пыли, которая накапливалась на двух солнечных батареях, истощая его энергию.
"Мы считали InSight нашим другом и коллегой на Марсе последние четыре года, поэтому трудно прощаться. Но он заслужил свою пенсию", - прокомментировал потерю Брюс Банердт, главный исследователь миссии в Лаборатории реактивного движения в Калифорнии.
Издание напомнило, что аппарат InSight был одной из четырех миссий, которые находятся на Красной планете - вместе с американскими марсоходами Perseverance и Curiosity и китайским Zhurong. Он прибыл на Марс в ноябре 2018 для изучения внутренних частей планеты, а его сейсмометр, изготовленный во Франции, проложил путь для больших достижений. Например, ученым удалось подтвердить, что ядро Марса редкое, и определить толщину марсианской коры - менее плотной, чем считалось ранее, предположительно состоящей из трех слоев.
Кроме того, посадочный аппарат предоставил подробности о погоде на Марсе и многочисленных землетрясениях. Его высокочувствительный сейсмометр обнаружил 1319 землетрясений, некоторые нанесены ударами метеоритов.
В июне 2021 года ученые миссии заметили, что солнечные панели аппарата генерируют все меньше энергии из-за оседающей на них пыли. Попытки очистить батареи с помощью роботизированной руки не увенчались успехом, поэтому команда миссии начала постепенно готовиться к "смерти" аппарата. Кстати, такие же проблемы были у предшественников нынешних марсоходов - "близнецов" Spirit и Opportunity, один из которых "погиб" из-за пылевой бури.
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