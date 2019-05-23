ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада не змінить виборче законодавство на вимогу ЦВК

Новини » Політика    23.05.2019 - 18:01
Рада не змінить виборче законодавство на вимогу ЦВК
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зараз йде виборчий процес дострокових виборів за старим законом, заявив нардеп Валерій Карпунцов

Народні депутати не внесуть зміни у виборче законодавство, як того вимагає Центральна виборча комісія. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив народний депутат Валерій Карпунцов.

За його словами, в даний час йде виборчий процес дострокових виборів за старим законом.

"Президент не налаштований на співпрацю з парламентом, як він це показав. Він не зареєстрував законопроекти вчасно, не дав нам часу на ознайомлення. Це говорить про те, що Зеленський працює на конфронтацію з парламентом. Відповідно, хто буде якісь зміни вносити? ЦВК правозастосовний орган. Вони повинні виконувати закон. Тому сьогодні йде виборчий процес дострокових виборів за старим законом. Нічого нового не буде прийнято", - заявив Карпунцов.

Нагадаємо, сьогодні глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що з 24 травня починається виборчних процес. Вона заявила, що ЦВК готова забезпечити прозорі і легітимні парламентські вибори. Сліпачук заявила, що запит суспільства щодо оновлення парламенту має право на реалізацію в правових рамках.

Додамо, Центральна виборча комісія неодноразово помічала, що закон України "Про вибори народних депутатів" містить застарілі положення, які не відповідають іншим чинним законам.

ЦВК заявила, що не встигне підготуватися до виборів в Раду Сліпачук: оскарження указу Зеленського не вплине на виборчий процес
Новини України Центральна виборча комісіяВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся