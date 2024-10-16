AP написало о дедлайне для Запада по плану победы: что об этом говорят в ОП

Президент Владимир Зеленский не давал союзникам сроки на принятие плана победы Украины в войне с Россией. Однако все понимают, что с этим нельзя затягивать.

Что предшествовало

Сегодня американское агентство Associated Press сообщило, что президент Владимир Зеленский предоставил западным союзникам три месяца на принятие основных положений плана победы Украины в войне.

Как утверждают журналисты, некоторые партнеры выразили беспокойство из-за сжатых сроков, установленных Зеленским.

Также агентство отмечает, что первый из пяти пунктов плана победы, вероятно, наиболее амбициозный "и, скорее всего, заставит западных союзников отказаться". Речь идет о приглашении Украины в НАТО, пока продолжаются боевые действия.

Что говорят в ОП

По словам Подоляка, "безусловно, нет никаких ультимативных сроков" относительно принятия союзниками плана победы.

"Никто не будет говорить так партнерам. Но и партнеры, и мы понимаем, что война не может переходить в стагнацию. Потому что Россия накапливает ресурсы, проводит дополнительные мобилизации, а потом вы должны разрушать оборону, мощные фортификации, потому что у России было время все это строить. Это же нонсенс", - отметил советник.

Он подчеркнул, что партнеры тоже это понимают.