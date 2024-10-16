AP написало о дедлайне для Запада по плану победы: что об этом говорят в ОП
Президент Владимир Зеленский не давал союзникам сроки на принятие плана победы Украины в войне с Россией. Однако все понимают, что с этим нельзя затягивать.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Что предшествовало
Сегодня американское агентство Associated Press сообщило, что президент Владимир Зеленский предоставил западным союзникам три месяца на принятие основных положений плана победы Украины в войне.
Как утверждают журналисты, некоторые партнеры выразили беспокойство из-за сжатых сроков, установленных Зеленским.
Также агентство отмечает, что первый из пяти пунктов плана победы, вероятно, наиболее амбициозный "и, скорее всего, заставит западных союзников отказаться". Речь идет о приглашении Украины в НАТО, пока продолжаются боевые действия.
Что говорят в ОП
По словам Подоляка, "безусловно, нет никаких ультимативных сроков" относительно принятия союзниками плана победы.
"Никто не будет говорить так партнерам. Но и партнеры, и мы понимаем, что война не может переходить в стагнацию. Потому что Россия накапливает ресурсы, проводит дополнительные мобилизации, а потом вы должны разрушать оборону, мощные фортификации, потому что у России было время все это строить. Это же нонсенс", - отметил советник.
Он подчеркнул, что партнеры тоже это понимают.
План победы
Напомним, в среду, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил план победы в войне с Россией.
Он состоит из пяти пунктов: геополитический, военный, экономический и безопасный. Также план содержит три тайных приложения, которые представили соответствующим партнерам.
Детальнее о плане победы Украины и его содержании - в материале РБК-Украина.
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