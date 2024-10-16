AP написало про дедлайн для Заходу щодо плану перемоги: що про це кажуть в ОП

Президент Володимир Зеленський не давав союзникам термінів на ухвалення плану перемоги України у війні з Росією. Однак всі розуміють, що з цим не можна затягувати.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Що передувало

Сьогодні американське агенство Associated Press повідомило, що президент Володимир Зеленський дав західним союзникам три місяці на ухвалення основних положень плану перемоги України у війні.

Як стверджують журналісти, деякі партнери висловили занепокоєння через стислі терміни, встановлені Зеленським.

Також агенство зазначає, що перший з п'яти пунктів плану перемоги є, ймовірно, найбільш амбітним "і, швидше за все, змусить західних союзників відмовитися". Йдеться про запрошення України в НАТО, поки тривають бойові дії.

Що кажуть в ОП

За словами Подоляка, "безумовно немає ніяких ультимативних термінів" щодо ухвалення союзниками плану перемоги.

"Ніхто не буде казати так партнерам. Але і партнери, і ми розуміємо, що війна не може переходити в стагнацію. Бо Росія накопичує ресурси, проводить додаткові мобілізації, а потім ви маєте руйнувати оборону, потужні фортифікації, бо Росія мала час все це будувати. Це ж нонсенс", - зазначив радник.

Він наголосив, що партнери також це розуміють.