В АП анонсували аудит антикорупційних органів

В Адміністрації президента анонсували проведення аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) після виборів. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

"Аудит НАБУ може бути проведений тільки тоді, коли буде призначено трьох аудиторів. Для це принципово важливо. Ми би хотіли зробити не тільки аудит НАБУ, але й спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Агентства з питань запобігання корупції та АРМА. Для того, щоб це зробити потрібен новий склад парламенту і новий уряд. Я думаю, що протягом коли буде сформований уряд та парламент буде започаткований цей процес", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про внесення до парламенту проект закону щодо прозорої роботи "Укроборонопрому", закупівель у цій сфері. Гройсман додав, що Кабмін виділяє 32 млн грн для аудиту "Укроборонопрому".

Крім того, сьогодні, 11 червня, заступник глави АП Рябошапка заявив, що президент Володимир Зеленський вніс у Верховну раду подання на призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ, на звільнення Генерального прокурора Юрія Луценко.