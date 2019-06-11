Зеленський пропонує Раді призначити нового главу МЗС

Фото: Вадим Пристайко (Синиця Олександр / УНІАН)

Зеленський пропонує Раді призначити Вадима Пристайка міністром закордонних справ

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду подання на призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ. Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, президент також підписав подання про звільнення глави МЗС України Павла Климкіна.

"Щодо керівника МЗС. Президент підписав подання про звільнення Клімкіна. А також вніс подання на призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ", - заявив Рябошка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський вніс у Раду подання на генерального прокурора Юрія Луценка. За словами заступник глави АП Руслан Рябошапка, у Луценка немає вищої юридичної освіти і відповідного досвіду роботи.

Зазначимо, Зеленський 30 травня вніс у Раду подання про звільнення двох міністрів і глави СБУ. Зокрема, Зеленський звернувся до парламенту з приводу звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степан Полторак - з посади міністра оборони. Третє подання щодо звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.

Депутати на своєму засіданні не підтримали відставку Грицака і Полторака.