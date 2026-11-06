АОЗ ДОТ будет проверять в лабораториях каждую партию замороженного мяса для армии
Агентство оборонных закупок ДОТ вводит обязательные лабораторные исследования каждой партии замороженного мяса для войск. Требование предусмотрено новыми контрактами на поставку питания на 2027 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Агентства оборонных закупок ДОТ.
Почему в АОЗ ДОТ усиливают контроль качества мяса
Новые контракты позволят проверять качество замороженного мяса еще до поставки военным частям.
В 2026 году 54% от общего количества рекламаций по пищевым продуктам, которые получила АОЗ ДОТ, касались именно мясной продукции.
Чтобы усилить контроль, агентство вводит обязательные лабораторные исследования отдельных показателей замороженного мяса, включая содержание влаги, питательной и энергетической ценности. Это поможет выявить продукцию, которая не отвечает требованиям Описаний, в частности, из-за возможного добавления воды и посторонних веществ во время замораживания.
К контролю будут привлекаться специалисты Госпродпотребслужбы. Они будут отбирать образцы для исследований в аккредитованных лабораториях.
"Мы видим проблемы с качеством мясной продукции из-за рекламации от воинских частей и соответственно меняем подход к контролю. Поэтому в новых контрактах предусмотрели обязательные лабораторные исследования каждой партии замороженного мяса. Военные должны получать продукцию, отвечающую установленным требованиям", - отметил и.о. директора АОЗ ДОТ Артем Романюков.
У агентства уже есть опыт такого контроля для молочной продукции. За 2026 год Госпродслужба проверила 1 169 партий сливочного масла и твердого сыра. По результатам проверок к снабжению военным не допустили 334 511 кг сливочного масла и 352 106 кг сыра.
Теперь аналогичный механизм контроля распространяется на замороженное мясо. Это усилит требования к поставщикам и позволит предотвращать попадание некачественной продукции в воинские части.
Читайте также: Частная ПВО в Украине будет работать по-новому: детали от Кабмина
С сентября Агентство оборонных закупок ДОТ временно возглавляет Артем Романюков: Наблюдательный совет назначил его на период конкурсного отбора, который планируется завершить до конца 2026 года. В октябре в материале РБК-Украина он рассказал, что в этом году АОЗ ДОТ начала закупать тактические ракеты и самолеты, а объем контрактирования беспилотников вырос на 300% по сравнению со всем 2025 годом. Также к маркетплейс DOT-Chain Defence подключено более 500 подразделений Сил обороны.