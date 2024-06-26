ua en ru
Ср, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Антициклон не уйдет. Синоптик дала прогноз на сегодня

Украина, Среда 26 июня 2024 07:00
UA EN RU
Антициклон не уйдет. Синоптик дала прогноз на сегодня Фото: какой будет погода в Украине 26 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Антициклон Bie продолжит нависать над Украиной сегодня, 26 июня. Будет жарко, а дожди пройдут только в "избранных" регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"В ближайшее время погоду Украины будет определять антициклон. В частности, 26 июня, в Украине будет преимущественно сухо и солнечно", - рассказала она.

Лишь в Карпатах, за словами синоптика, и ​​вечером в Сумской, Полтавской и Харьковской области – дождь, гроза местами.

"В среду в Украине ожидается +24…+29 градусов, на юге до +30 градусов. В Киеве сухо солнечно и +26 градусов.

Погода в ближайшее время

В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, осадки маловероятны, только на крайнем западе и в Карпатах возможны дожди и грозы.

Детальнее о погоде на рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Суд избрал меру пресечения Тищенко
Суд избрал меру пресечения Тищенко
DAILY
Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко: В действиях россиян есть признаки геноцида
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко: В действиях россиян есть признаки геноцида