Антициклон не уйдет. Синоптик дала прогноз на сегодня
Антициклон Bie продолжит нависать над Украиной сегодня, 26 июня. Будет жарко, а дожди пройдут только в "избранных" регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram синоптика Наталки Диденко.
"В ближайшее время погоду Украины будет определять антициклон. В частности, 26 июня, в Украине будет преимущественно сухо и солнечно", - рассказала она.
Лишь в Карпатах, за словами синоптика, и вечером в Сумской, Полтавской и Харьковской области – дождь, гроза местами.
"В среду в Украине ожидается +24…+29 градусов, на юге до +30 градусов. В Киеве сухо солнечно и +26 градусов.
Погода в ближайшее время
В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, осадки маловероятны, только на крайнем западе и в Карпатах возможны дожди и грозы.
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