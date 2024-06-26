Антициклон не піде. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Антициклон Bie продовжить нависати над Україною сьогодні, 26 червня. Буде спекотно, а дощі пройдуть лише у "обраних" регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"Найближчим часом погоду України визначатиме антициклон. Зокрема, 26 червня, в Україні буде переважно сухо та сонячно", - розповіла вона.

Лише в Карпатах, за словами синоптика, та ввечері у Сумській, Полтавській та Харківській області - дощ, гроза місцями.

У середу в Україні очікується +24...+29 градусів, на півдні до +30 градусів. У Києві сухо сонячно та +26 градусів.