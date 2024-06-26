Антициклон не піде. Синоптик дала прогноз на сьогодні
Антициклон Bie продовжить нависати над Україною сьогодні, 26 червня. Буде спекотно, а дощі пройдуть лише у "обраних" регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Диденко.
"Найближчим часом погоду України визначатиме антициклон. Зокрема, 26 червня, в Україні буде переважно сухо та сонячно", - розповіла вона.
Лише в Карпатах, за словами синоптика, та ввечері у Сумській, Полтавській та Харківській області - дощ, гроза місцями.
У середу в Україні очікується +24...+29 градусів, на півдні до +30 градусів. У Києві сухо сонячно та +26 градусів.
Погода найближчим часом
Надалі температура повітря підвищуватиметься, опади малоймовірні, лише на крайньому заході та в Карпатах можливі локальні дощі та грози.
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