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Антициклон не піде. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Україна, Середа 26 червня 2024 07:00
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Антициклон не піде. Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: якою буде погода в Україні 26 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Антициклон Bie продовжить нависати над Україною сьогодні, 26 червня. Буде спекотно, а дощі пройдуть лише у "обраних" регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"Найближчим часом погоду України визначатиме антициклон. Зокрема, 26 червня, в Україні буде переважно сухо та сонячно", - розповіла вона.

Лише в Карпатах, за словами синоптика, та ввечері у Сумській, Полтавській та Харківській області - дощ, гроза місцями.

У середу в Україні очікується +24...+29 градусів, на півдні до +30 градусів. У Києві сухо сонячно та +26 градусів.

Погода найближчим часом

Надалі температура повітря підвищуватиметься, опади малоймовірні, лише на крайньому заході та в Карпатах можливі локальні дощі та грози.

Детальніше про погоду на робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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