Антициклон и не только. Синоптики дали прогноз на сегодня и до конца рабочей недели

До середины недели, как и сегодня, погоду в Украине будет диктовать антициклон Dunja, который будет сдерживать осадки. Затем следует ожидать дождей и снега.

Погода на сегодня

"Антициклон Dunja продолжает определять погоду в Украине. Сегодня осадков не предполагается и немного "придавит" морозцем. Днем во вторник 1...5° мороза градусов. На дорогах гололедица", - рассказала синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 5 декабря без осадков, днем 1...3° мороза.

В дальнейшем, по словам синоптика, будет преобладать сдержанно холодная погода.

"Dunja "ушьется" с середины недели и появятся осадки", - говорит Диденко.

Прогноз на сегодня по регионам

По данным "Укргидрометцентра", температура в северных и большинстве западных областей на северо-западе страны днем 0-5° мороза. На остальной территории днем от 2 мороза до 3 тепла, в Крыму и на юге Одесщины 3-8 тепла.

Погода на рабочую неделю

6 декабря будет преимущественно без осадков; температура ночью в западных и северных областях 5-10° мороза, местами до 14° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла, в Крыму до 8° тепла.

Кроме того, по прогнозу "Укргидрометцентра", 7 декабря ночью в южной части, днем в большинстве областей небольшой снег, на крайнем юге с дождем; температура в северных областях ночью 4-10° мороза, днем 1-6° мороза, на остальной территории ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге страны до 6° тепла.

8 декабря в Украине кроме западных областей небольшой снег, в южной части небольшой мокрый снег и дождь, в Крыму умеренный дождь. Температура ночью и днем 1-7° мороза (ночью в западных областях местами 8-13° мороза); в южной части ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла, в Крыму 2-8° тепла.

Итоги осени 2023 в Украине

Средняя температура воздуха этой осенью в Киеве составила 11,4 градуса тепла, что на 2,7 градуса выше средних многолетних значений. Осень заняла второе место среди самых теплых с 1881 года в столице. Подробнее - в материале.