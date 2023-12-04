Нынешняя осень в Киеве заняла второе место среди самых теплых в истории

Средняя температура воздуха этой осенью в Киеве составила 11,4 градуса тепла, что на 2,7 градуса выше средних многолетних значений. Осень заняла второе место среди самых теплых с 1881 года в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

По данным наблюдений, было зафиксировано пять температурных рекордов и один рекорд по осадкам.

Все осенние месяцы были теплее обычного сентября, имевшего наибольшее положительное отклонение - 3,9 градусов.

Холоднее всего календарной осенью 2023 года в Киеве было 23 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 6,8 градусов мороза, а теплее всего - 24 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 29,1 градуса тепла.

За сентябрь-ноябрь в Киеве выпало 172 мм осадков, что составляет 115% климатической нормы.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону снижения произошел в Киеве 19 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице, которая пришла десять дней раньше средней многолетней даты.

Глобальное потепление

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), уходящий 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений. Причиной послужило явление Эль-Ниньо, которое будет влиять на климат в следующем году.

Глобальная средняя температура в 2023 году в октябре была примерно на 1,4 градуса выше среднего значения за 1850 – 1900 годы.