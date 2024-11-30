Антициклон Clemens не уйдет. Синоптики дали прогноз на первый день зимы в Украине

1 декабря на погоду в Украине продолжит влиять антициклон Clemens. Поэтому осадков не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза, в большинстве западных и южных областей днем 3-10° тепла.

1 декабря в Украине будет преимущественно без осадков, в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Зима в Украине

Зима в Украине начнется с сухой погоды. Ее обусловит именно антициклон Clemens. Он расположится как раз над территорией Украины.

Отметим, что в декабрь - первый месяц зимы, поэтому в его погоде еще могут наблюдаться "осенние нотки", так называемые отголоски ноября.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в декабре предполагается на уровне 2-4° тепла. Если говорить о предварительном прогнозе на все три месяца, то зима в Украине может быть не слишком суровой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.