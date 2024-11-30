ua en ru
Сб, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Антициклон Clemens не уйдет. Синоптики дали прогноз на первый день зимы в Украине

Украина, Суббота 30 ноября 2024 14:23
UA EN RU
Антициклон Clemens не уйдет. Синоптики дали прогноз на первый день зимы в Украине Фото: синоптики дали прогноз на первый день зимы в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

1 декабря на погоду в Украине продолжит влиять антициклон Clemens. Поэтому осадков не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

1 декабря в Украине будет преимущественно без осадков, в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза, в большинстве западных и южных областей днем 3-10° тепла.

Зима в Украине

Зима в Украине начнется с сухой погоды. Ее обусловит именно антициклон Clemens. Он расположится как раз над территорией Украины.

Отметим, что в декабрь - первый месяц зимы, поэтому в его погоде еще могут наблюдаться "осенние нотки", так называемые отголоски ноября.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в декабре предполагается на уровне 2-4° тепла. Если говорить о предварительном прогнозе на все три месяца, то зима в Украине может быть не слишком суровой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
С начала войны россияне потеряли на фронте более 740 тысяч солдат, - Генштаб
С начала войны россияне потеряли на фронте более 740 тысяч солдат, - Генштаб
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться