Антисептики біля входу і мітки в зоні черг: у МОЗ оприлюднили правила для магазинів

Кабінет міністрів України дозволив працювати як продовольчим, так і непродовольчим магазинам за умови дотримання певних правил. У зв'язку з чим Міністерство охорони здоров'я оприлюднило низку заходів безпеки.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, у відомстві розробили правила для працівників і відвідувачів.

Працівники магазинів повинні:

проходити температурний скринінг на початку зміни;

регулярно мити руки і обробляти їх антисептиком кожні три години;

проводити вологе прибирання і дезінфекцію кожні дві години, а також перед і після зміни;

проводити дезінфекцію ручок кошиків і візків для покупок, після чого вони повинні бути встановлені біля стенда "Продезінфіковано"

Крім того, в магазинах має бути наявність антисептиків біля входу, тимчасові мітки в зоні черг на 1,5 метра, а також централізований збір використаних засобів індивідуального захисту.

Також не повинні проводитися масові збори співробітників.

У свою чергу відвідувачі магазинів повинні знаходитися в масках і дотримувати дистанцію в 1,5 метра. Також зберігається правило про одного покупця на 10 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за минулий тиждень виявлено більше тисячі порушень карантину в магазинах, кафе та перукарень. Зокрема, порушення знайшли в майже 600 продуктових магазинах і ринках; на 270 об'єктах торгівлі непродовольчими товарами; 45 закладах громадського харчування; майже 150 салонах краси та перукарнях.