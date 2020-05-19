Антисептики у входа и метки в зоне очередей: в Минздраве обнародовали правила для магазинов

Кабинет министров Украины разрешил работать как продовольственным, так и непродовольственным магазинам при условии соблюдения определенных правил. В связи с чем Министерство здравоохранения обнародовало ряд мер безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в ведомстве разработали правила для работников и посетителей.

Работники магазинов должны:

проходить температурный скрининг в начале смены;

регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком каждые три часа;

проводить влажную уборку и дезинфекцию каждые два часа, а также перед и после смены;

проводить дезинфекцию ручек корзин и тележек для покупок, после чего они должны быть установлены у стенда "Продезинфицировано".

Кроме того, в магазинах должно быть наличие антисептиков у входа, временные метки в зоне очередей на 1,5 метра, а также централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Также не должны проводиться массовые собрания сотрудников.

В свою очередь посетители магазинов должны находиться в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Также сохраняется правило об одном покупателе на 10 квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за прошлую неделю выявлено более тысячи нарушений карантина в магазинах, кафе и парикмахерских. В частности, нарушения нашли в почти 600 продуктовых магазинах и рынках; на 270 объектах торговли непродовольственными товарами; 45 заведениях общественного питания; почти 150 салонах красоты и парикмахерских.