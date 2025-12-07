ua en ru
Антирекорд по доверию: Мерц столкнулся с падением рейтингов и угрозой от АдГ, - Bloomberg

Германия, Воскресенье 07 декабря 2025 16:24
Антирекорд по доверию: Мерц столкнулся с падением рейтингов и угрозой от АдГ, - Bloomberg Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца установило антирекорд по доверию немцев и одобрению его работы. Это плохой знак, поскольку на фоне таких показателей значительно активизировались пророссийские партии, в том числе "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.

Издание отмечает, что согласно опросу RTL/n-tv, сейчас только 16% немцев хотят видеть Мерца кандидатом на следующих федеральных выборах. А двухпартийная правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ парализована соперничеством и многочисленными внутренними конфликтами.

Мерц, став канцлером, обещал возродить экономику Германии, отстроить инфраструктуру, остановить массовую миграцию, усилить Бундесвер и увеличить политическую значимость страны. Сейчас ни одно из этих обещаний не выполнено, а на фоне провалов правительства канцлера активизировались пророссийские силы - например, печально известная "Альтернатива для Германии".

"В его фракции есть люди, которые ставят под сомнение все разговоры канцлера и спрашивают себя: где результаты?Но перспективы мрачные", - сказал один из экспертов изданию.

Проблемы с экономикой

Между тем правительство Мерца на прошлой неделе снизило прогноз экономического роста Германии до уровня менее 1%. Это подчеркивает тот масштаб вызовов, с которым сталкивается желание канцлера восстановить экономику Германии, поскольку из-за долгосрочных проблем и геополитических угроз - в частности, со стороны США - экономическая модель страны подверглась серьезным испытаниям.

"Избиратели уже разочарованы тем, что поезда все еще опаздывают, мосты все еще разрушаются, а автомагистрали все еще закрыты. В политическом плане единственным результатом плана пока является то, что консерваторы обвиняют Мерца в нарушении обещания сдерживать заимствования и обеспокоены финансовой ситуацией в стране", - отмечает издание.

Угроза от АдГ

Издание пишет, что следующий, 2026 год станет для правительства канцлера решающим. Большая часть его экономических реформ вступит в силу в январе, что может изменить ситуацию к лучшему.

Кроме этого, в пяти федеральных землях пройдут выборы. Причем в регионах Мекленбург-Передняя Померания и Саксония-Анхальт на востоке, где до 1989 года существовала советская республика-сателлит ГДР, огромные шансы на победу имеет пророссийская ультраправая АдГ.

Победа на выборах в теории даст ей возможность впервые захватить власть на региональном уровне в Германии. Что именно могут противопоставить АдГ в коалиции Мерца, если она не распадется из-за внутренних противоречий - пока непонятно.

Отметим, в начале ноября политикам из пророссийской ультраправой партии "Альтернатива для Германии" запретили встречаться с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым в Сочи. Запрет ввела их собственная политсила.

До этого министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что "Альтернатива для Германии" демонстрирует близость к главе Кремля и "ведет себя как немецкая партия" Путина.

В Германии даже планировали на законодательном уровне запретить "АдГ" несмотря на то, что пророссийским радикалам удалось пройти в Бундестаг. Но Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) канцлера Фридриха Мерца выступил против этой идеи.

Фридрих Мерц
