Антирекорд доверия: Макрона поддерживают лишь 19% французов

Только 19% французов одобряют работу президента Эммануэля Макрона и его премьера Франсуа Байру. Опрос показывает глубокое разочарование действиями власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Как оказалось, Макрон, который находится у власти с 2017 года, и Франсуа Байру, назначенный премьер-министром в декабре прошлого года, образуют самую непопулярную исполнительную пару Франции.

Опросы IFOP/JDD свидетельствуют, что сейчас работой Макрона довольны лишь 19% опрошенных - это, правда, больше, чем было в свое время у бывшего президента Франсуа Олланда, который собрал лишь 13% доверия.

Однако уровень одобрения Байру составил 18%, что в совокупности составляет 37%.

Для сравнения: во времена Олланда, его премьер-министр Мануэль Вальс имел поддержку в 38%, что давало президенту и премьеру общий рейтинг в 51%.

Стоит заметить, что сейчас Макрон имеет самый низкий показатель доверия за весь свой президентский срок. Ранее его популярность не опускалась ниже 20%.

Даже во время протестов "желтых жилетов", когда президент стал главным объектом народного возмущения, он имел 23% поддержки.

Примечательно, что после отставки правительства Мишеля Барнье, вызванной вотумом недоверия, рейтинг президента составлял 21%, а в апреле прошлого года даже поднялся до 28%.

Этот рост объясняли резкими заявлениями Дональда Трампа о таможенных тарифах, международной нестабильностью и "эффектом сплочения вокруг флага". Однако и этот кредит доверия со временем иссяк.

Стоит добавить, что даже среди избирателей Макрона на президентских выборах 2022 года только 49% сейчас довольны его деятельностью.

Премьер-министр Байру тем временем стал наименее популярным главой правительства в современной истории Франции.