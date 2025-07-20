Антирекорд доверия: Макрона поддерживают лишь 19% французов
Только 19% французов одобряют работу президента Эммануэля Макрона и его премьера Франсуа Байру. Опрос показывает глубокое разочарование действиями власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Как оказалось, Макрон, который находится у власти с 2017 года, и Франсуа Байру, назначенный премьер-министром в декабре прошлого года, образуют самую непопулярную исполнительную пару Франции.
Опросы IFOP/JDD свидетельствуют, что сейчас работой Макрона довольны лишь 19% опрошенных - это, правда, больше, чем было в свое время у бывшего президента Франсуа Олланда, который собрал лишь 13% доверия.
Однако уровень одобрения Байру составил 18%, что в совокупности составляет 37%.
Для сравнения: во времена Олланда, его премьер-министр Мануэль Вальс имел поддержку в 38%, что давало президенту и премьеру общий рейтинг в 51%.
Стоит заметить, что сейчас Макрон имеет самый низкий показатель доверия за весь свой президентский срок. Ранее его популярность не опускалась ниже 20%.
Даже во время протестов "желтых жилетов", когда президент стал главным объектом народного возмущения, он имел 23% поддержки.
Примечательно, что после отставки правительства Мишеля Барнье, вызванной вотумом недоверия, рейтинг президента составлял 21%, а в апреле прошлого года даже поднялся до 28%.
Этот рост объясняли резкими заявлениями Дональда Трампа о таможенных тарифах, международной нестабильностью и "эффектом сплочения вокруг флага". Однако и этот кредит доверия со временем иссяк.
Стоит добавить, что даже среди избирателей Макрона на президентских выборах 2022 года только 49% сейчас довольны его деятельностью.
Премьер-министр Байру тем временем стал наименее популярным главой правительства в современной истории Франции.
Напомним, что в декабре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Им стал председатель партии "Демократическое движение" Франсуа Байру.
Это произошло после того, как правительство Франции под руководством премьер-министра Мишеля Барнье ушло в отставку из-за голосования за вотум недоверия в Национальном собрании.
Отметим, что это был первый случай потери правительством доверия парламента во Франции с 1962 года, что лишь подчеркнуло глубокую политическую нестабильность в стране.
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