Антирекорд довіри: Макрона підтримують лише 19% французів
Лише 19% французів схвалюють роботу президента Еммануеля Макрона та його прем’єра Франсуа Байру. Опитування показує глибоке розчарування діями влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Як виявилось, Макрон, який перебуває при владі з 2017 року, та Франсуа Байру, призначений прем'єр-міністром у грудні минулого року, утворюють найнепопулярнішу виконавчу пару Франції.
Опитування IFOP/JDD свідчать, що наразі роботою Макрона задоволені лише 19% опитаних - це, щоправда, більше, ніж було свого часу у колишнього президента Франсуа Олланда, який зібрав лиш 13% довіри.
Однак рівень схвалення Байру склав 18%, що в сукупності становить 37%.
Для порівняння: за часів Олланда, його прем’єр-міністр Мануель Вальс мав підтримку в 38%, що давало президенту та прем’єру загальний рейтинг у 51%.
Варто зауважити, що з наразі Макрон має найнижчий показник довіри за весь свій президентський термін. Раніше його популярність не опускалася нижче 20%.
Навіть під час протестів "жовтих жилетів", коли президент став головним об’єктом народного обурення, він мав 23% підтримки.
Примітно, що після відставки уряду Мішеля Барньє, спричиненої вотумом недовіри, рейтинг президента складав 21%, а у квітні минулого року навіть піднявся до 28%.
Це зростання пояснювали різкими заявами Дональда Трампа про митні тарифи, міжнародною нестабільністю та "ефектом згуртування навколо прапора". Проте й цей кредит довіри з часом вичерпався.
Варто додати, що навіть серед виборців Макрона на президентських виборах 2022 року лише 49% нині задоволені його діяльністю.
Прем’єр-міністр Байру тим часом став найменш популярним главою уряду у сучасній історії Франції.
Нагадаємо, що в грудні минулого року президент Франції Еммануель Макрон призначив нового прем'єр-міністра країни. Ним став голова партії "Демократичний рух" Франсуа Байру.
Це відбулось після того, як уряд Франції під керівництвом прем’єр-міністра Мішеля Барньє пішов у відставку через голосування за вотум недовіри в Національних зборах.
Відмітимо, що це був перший випадок втрати урядом довіри парламенту у Франції з 1962 року, що лиш підкреслило глибоку політичну нестабільність у країні.
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