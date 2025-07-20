Антирекорд довіри: Макрона підтримують лише 19% французів

Лише 19% французів схвалюють роботу президента Еммануеля Макрона та його прем’єра Франсуа Байру. Опитування показує глибоке розчарування діями влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Як виявилось, Макрон, який перебуває при владі з 2017 року, та Франсуа Байру, призначений прем'єр-міністром у грудні минулого року, утворюють найнепопулярнішу виконавчу пару Франції.

Опитування IFOP/JDD свідчать, що наразі роботою Макрона задоволені лише 19% опитаних - це, щоправда, більше, ніж було свого часу у колишнього президента Франсуа Олланда, який зібрав лиш 13% довіри.

Однак рівень схвалення Байру склав 18%, що в сукупності становить 37%.

Для порівняння: за часів Олланда, його прем’єр-міністр Мануель Вальс мав підтримку в 38%, що давало президенту та прем’єру загальний рейтинг у 51%.

Варто зауважити, що з наразі Макрон має найнижчий показник довіри за весь свій президентський термін. Раніше його популярність не опускалася нижче 20%.

Навіть під час протестів "жовтих жилетів", коли президент став головним об’єктом народного обурення, він мав 23% підтримки.

Примітно, що після відставки уряду Мішеля Барньє, спричиненої вотумом недовіри, рейтинг президента складав 21%, а у квітні минулого року навіть піднявся до 28%.

Це зростання пояснювали різкими заявами Дональда Трампа про митні тарифи, міжнародною нестабільністю та "ефектом згуртування навколо прапора". Проте й цей кредит довіри з часом вичерпався.

Варто додати, що навіть серед виборців Макрона на президентських виборах 2022 року лише 49% нині задоволені його діяльністю.

Прем’єр-міністр Байру тим часом став найменш популярним главою уряду у сучасній історії Франції.