Макрон назначил нового премьер-министра Франции: что известно о Франсуа Байру

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца .

Что предшествовало

Барнье, который тогда еще занимал должность премьер-министра. Это привело к отставке всех министров.

После этого Макрон начал искать новую кандидатуру на должность премьера. Сначала сообщалось, что имя нового премьера объявят 12 декабря. Однако это произошло на день позже.

На эту должность был назначен председатель партии "Демократическое движение" Франсуа Байру.

Что известно о Байру

Байру 73 года и он является председателем либеральной партии "Демократическое движение", которая входит в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе".

Стоит заметить, что Байру - "ветеран" французской политики. Ведь в период 1993-1997 годов он был министром национального образования Франции. А вот в 2017 году недолго возглавлял министерство юстиции.

Он также выдвигался кандидатом на президентских выборах 2002, 2007 и 2012 годах. В 2007 году Байру занял 3 место в первом туре выборов, набрав 19% и уступив Сеголен Руаяль и победителю Николя Саркози.

Сейчас он становится шестым премьер-министром за президентство Макрона, при этом его предшественник, Барнье, проработал всего три месяца

Как пишут французские СМИ, главной задачей Байру будет принятие бюджета страны на 2025 год в условиях расколотого Национального собрания.

Отставка правительства Франции

В декабре 2024 года правительство Франции под руководством премьер-министра Мишеля Барнье ушло в отставку после голосования за вотум недоверия в Национальном собрании.

Решение было принято благодаря объединению ультраправых и левых депутатов, поддержавших вотум 331 голосом (при необходимых 288). Отставка стала следствием конфликта вокруг применения статьи 49.3 Конституции для принятия бюджета без голосования парламента, что вызвало острую критику.

Это первый случай потери правительством доверия парламента во Франции с 1962 года, что подчеркивает глубокую политическую нестабильность в стране.