Євросоюз почав розслідування щодо Google

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Розслідування пов'язане з методами збору даних користувачів

Антимонопольні органи Європейського союзу почали розслідування щодо американської компанії Google у зв'язку з методами, які використовуються для збирання інформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, особлива увага буде приділятися тому, як компанія Google використовувала інформацію, пов'язану з місцевими пошуковими сервісами та розміщенням реклами в інтернеті.

"Комісія направила компаніям опитувальники в рамках попереднього розслідування, що стосується методів, які застосовує Google для збору та використання данних", - йдеться в документі, який перебуває в розпорядженні агентства.

Представник Google заявив, що компанія використовувала отриману інформацію лише для підвищення якості послуг, які вона надає. Він наголосив, що користувач може в будь-який момент видалити інформацію про себе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google змінить правила розміщення політичної реклами за таргетингом. Компанія планує обмежити аудиторію політичної реклами за трьома категоріями таргетингу. Зараз обмеження діє в Британії, а вже до 2021 року нові правила діятимуть по всьому світу.