Facebook вперше розмістив під постом користувача повідомлення про дезінформацію

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Автор поста веде в Facebook сторінку антиурядового сінгапурського видання

Корпорація Facebook Inc. в суботу, 30 листопада, вперше розмістила під постом одного з користувачів повідомлення про те, що в тексті міститься дезінформація. Про це повідомляє DW.

Коментар знаходиться безпосередньо під записом.

"Згідно із законом Facebook зобов'язаний повідомити, що, за даними уряду Сінгапуру, цей пост містить неправдиву інформацію", - йдеться в повідомленні, яке можуть бачити тільки члени сінгапурського сегмента інтернету.

Повідомляється, що автор поста - Алекс Тан, він веде в Facebook сторінку антиурядового видання States Times Review. Влада Сінгапуру 28 листопада ухвалила, що Тан повинен внести зміни в свій запис від 23 листопада з приводу виборів в країні. У пості йшлося про "викривач, повідомив про християнські симпатії кандидата від Партії Народної Дії і його арешт" за статтею про фальсифікацію інформації. Тан звинуватив її, зокрема, в "можливих спробах перетворити Сінгапур в християнську державу".

Уряд зажадав від Тана виправити матеріал і послалося на який вступив 2 жовтня в силу закон про боротьбу з фальшивою інформацією. Міністр внутрішніх справ Касівісванатан Шанмугам повідомив, що постанова дозволяє уряду контролювати поширювані в інтернеті резонансні публікації, потенційно містять неправдиву інформацію. Максимальний штраф за цією статтею сягає 738 тисяч доларів, а тюремне ув'язнення - 10 років. У випадку з Таном влади, однак, відзначали, що висновок йому не загрожує.

При цьому Тан від внесення правок відмовився, заявивши, що є громадянином Австралії і не буде слідувати вказівкам "іноземного уряду".

Нагадаємо, раніше в ЄС заявили, що адміністрації соціальних мереж Facebook і Twitter роблять занадто мало для боротьби з дезінформацією.