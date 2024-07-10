Антикоррупционное подразделение Гостаможслужбы запустило коррупцию: проходят обыски и задержания топ-чиновников

По словам Костина, масштабную коррупционную схему на таможне разоблачили прокуроры Офиса генпрокурора во взаимодействии с сотрудниками СБУ.

Задержан директор Департамента ведомственной безопасности и контроля Гостаможслужбы и его заместитель, а также заместитель начальника Винницкой таможни . Также готовится сообщение о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя Винницкой таможни (в настоящее время — начальник управления этой таможни).

Следствие установило, что подозреваемые ежемесячно собирали «дань» с региональных таможен за не создание искусственных препятствий в их деятельности и прикрытие допущенных работниками нарушений.

"Цинизм ситуации состоит в том, что именно на подразделение ведомственной безопасности и контроля возложена задача по борьбе с коррупцией на таможне, а его руководитель фактически запустил масштабный коррупционный механизм", - написал генпрокурор.

По данным СБУ, документирование преступной деятельности фигурантов длилось более года. За это время зафиксировано, по меньшей мере, 8 фактов ежемесячных поборов.

Для реализации преступной деятельности организаторы привлекли своего подчиненного в региональном органе Гостаможслужбы.

Всем трем задержанным готовится сообщение о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом); ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

В СБУ сообщили, что в настоящее время продолжаются 28 обысков в Центральном аппарате Гостаможслужбы, а также в областных подразделениях ведомственной безопасности и контроля Западного, Южного и Центрального регионов.