Антикорупційний підрозділ Держмитслужби запустив корупцію: проходять обшуки і затримання топ-посадовців

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Держмитслужбі – топ-посадовці збирали "данину" з регіональних митниць. На передачі хабаря затримали очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці. Проходять 28 обшуків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора Андрія Костіна та Службу безпеки України.
За словами Костіна, масштабну корупційну схему на митниці викрили прокурори Офісу генпрокурора у взаємодії зі співробітниками СБУ.
Затримано директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника, а також заступника начальника Вінницької митниці. Також готується повідомлення про підозру колишньому виконувачу обов’язків керівника Вінницької митниці (на теперішній час — начальник управління цієї митниці).
Слідство встановило, що підозрювані щомісяця збирали «данину» з регіональних митниць за не створення штучних перешкод в їхній діяльності та прикриття допущених працівниками порушень.
"Цинізм ситуації полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладено завдання боротьби з корупцією на митниці, а його керівник фактично запустив масштабний корупційний механізм", - написав генпрокурор.
За даними СБУ, документування злочинної діяльності фігурантів тривало понад рік. За цей час зафіксовано щонайменше 8 фактів щомісячних поборів.
Для реалізації злочинної діяльності організатори залучили свого підлеглого у регіональному органі Держмитслужби.
Усім трьом затриманим готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
В СБУ повідомили, що наразі тривають 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів.
Нагадаємо, у травні міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що проблема корупції в Україні є "потрійною", оскільки вона впливає на цілі Києва у війні, євроінтеграції та відновленні.
До того, у квітні, стало відомо, що українські правоохоронці викрили масштабну схему на митниці у Чернівцях. Збитки становили майже 300 мільйонів гривень.
Наприкінці червня НАБУ викрило організовану групу, яка привласнила понад 17 млн. гривень компанії "Укрзалізниця".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.