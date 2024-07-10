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Антикорупційний підрозділ Держмитслужби запустив корупцію: проходять обшуки і затримання топ-посадовців

Фото: СБУ затримала керівників департаменту Держмитслужби (ssu.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Держмитслужбі – топ-посадовці збирали "данину" з регіональних митниць. На передачі хабаря затримали очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці. Проходять 28 обшуків.

За словами Костіна, масштабну корупційну схему на митниці викрили прокурори Офісу генпрокурора у взаємодії зі співробітниками СБУ.

Затримано директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника, а також заступника начальника Вінницької митниці. Також готується повідомлення про підозру колишньому виконувачу обов’язків керівника Вінницької митниці (на теперішній час — начальник управління цієї митниці).

Слідство встановило, що підозрювані щомісяця збирали «данину» з регіональних митниць за не створення штучних перешкод в їхній діяльності та прикриття допущених працівниками порушень.

"Цинізм ситуації полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладено завдання боротьби з корупцією на митниці, а його керівник фактично запустив масштабний корупційний механізм", - написав генпрокурор.

За даними СБУ, документування злочинної діяльності фігурантів тривало понад рік. За цей час зафіксовано щонайменше 8 фактів щомісячних поборів.

Для реалізації злочинної діяльності організатори залучили свого підлеглого у регіональному органі Держмитслужби.

Усім трьом затриманим готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

В СБУ повідомили, що наразі тривають 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів.

 

Нагадаємо, у травні міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що проблема корупції в Україні є "потрійною", оскільки вона впливає на цілі Києва у війні, євроінтеграції та відновленні.

До того, у квітні, стало відомо, що українські правоохоронці викрили масштабну схему на митниці у Чернівцях. Збитки становили майже 300 мільйонів гривень.

Наприкінці червня НАБУ викрило організовану групу, яка привласнила понад 17 млн. гривень компанії "Укрзалізниця".

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