В Германии заявили о "тройной проблеме" коррупции для Украины: в чем она заключается

Проблема коррупции в Украине является "тройной", поскольку она влияет на цели Киева в войне, евроинтеграции и восстановлении.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

"Проблема коррупции - это тройная проблема для Украины", - заявил он.

По его словам, во-первых, каждый евро, который был потерян из-за коррупции вместо того, чтобы направить его на оснащение солдат, ослабляет Украину в ее защите от российской агрессии.

Бушмен добавил, что, во-вторых, Украина намерена стать членом Европейского союза.

"Если Украина хочет встать на путь членства, она должна бороться с высоким уровнем коррупции", - подчеркнул министр.

При этом, в-третьих, восстановление Украины от последствий российской агрессии не будет успешным без иностранной помощи. Но потенциальные страны-доноры могут отказаться от помощи, если значительная ее часть будет утеряна из-за коррупции, рассказал Бушманн.