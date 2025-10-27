ua en ru
Антикоррупционный аудит НАПК: в сфере градостроительства достигнуто лишь 25% ожидаемых результатов

Понедельник 27 октября 2025 16:12
Антикоррупционный аудит НАПК: в сфере градостроительства достигнуто лишь 25% ожидаемых результатов Фото: Елена Шуляк рассказала об антикоррупционном аудите НАПК в градостроительстве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

По состоянию на начало 2025 года доля градостроительной документации, внесенной в Градостроительный кадастр государственного уровня, составляет менее 1%.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

Кроме того, отметила депутат, платформой этого кадастра не обеспечена возможность автоматического формирования градостроительных условий и ограничений.

Следствием данной ситуации она назвала то, что средний показатель достижения ожидаемых результатов в решении проблемы непубличности информации в сфере градостроительства и землеустройства составляет всего 25%.

Как функционирует градостроительный кадастр

По словам Елены Шуляк, несмотря на запуск в 2019 году Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС), что оказало значительное влияние на обеспечение прозрачности в этой сфере, внедрение всего предусмотренного функционала ЕГЭСС до сих пор не произошло. Так, так и не запустили опцию автоматической выдачи разрешений на строительство.

В то же время, отметила Елена Шуляк, даже полноценное функционирование ЕГЕСС невозможно без внедрения в работу Единого электронного градостроительного кадастра государственного уровня, который сейчас запущен только в опытную эксплуатацию с ограниченным функционалом и фактически не наполнен документами градостроительной документации.

Нардеп пояснила: в настоящее время в Украине создан ряд разрозненных геоинформационных систем, которые наполнялись данными в соответствии с различными техническими задачами на их создание. Такие системы не согласуются между собой, что делало невозможным их интероперабельность и взаимодействие.

Локальные градостроительные кадастры создавались по разным параметрам наполнения и не обеспечивали соблюдения единой методологии создания и эксплуатации, а также не признаны законом как официальный источник информации, в отличие от выписок и других справок, предоставляемых из этих кадастров уполномоченными органами.

Соответственно, использование локальных кадастров не помогает упростить админпроцедуры и сделать их более прозрачными – действующие правила дают возможность скрывать информацию от общественности, а также наполнять кадастры недостоверной информацией для того, чтобы оказывать незаконное давление на добросовестных застройщиков.

"В настоящее время функционал Градостроительного кадастра дает возможность должностным лицам уполномоченных органов градостроительства и архитектуры загружать графические и текстовые материалы действующей градостроительной документации. Однако он фактически не наполнен градостроительной документацией. На начало года ее доля в Кадастре составляла менее 1%, без возможности ее масштабирования для детального ознакомления", - объяснила Елена Шуляк.

Как НАПК оценило прозрачность в сфере градостроительства

По данным НАПК, по состоянию на конец прошлого года не обеспечена интеграция Градостроительного кадастра с другими ключевыми государственными базами данных, но обеспечена интероперабельность платформы ЕГЭСС (как составляющей МБКД) с некоторыми кадастрами, реестрами и базами данных, и такое взаимодействие постепенно расширяется.

Однако пока все еще невозможно осуществить пересмотр градостроительной документации по какой-либо административно-территориальной единице или территориальной общине с детализацией в отдельный земельный участок.

"Пересмотр градостроительной документации в разрезе населенных пунктов территориальной общины на сегодня могут осуществлять только заказчики такой градостроительной документации (исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов). Возможность автоматического формирования по онлайн-запросу градостроительных условий и ограничений пока также не обеспечена платформой Кадастра", - подчеркнула парламентарий.

Также в НАПК отметили необеспечение автоматизации процесса получения градостроительных условий и ограничений, характеризующегося высоким уровнем коррупции - именно в градостроительных условиях и ограничениях закладывались возможности незаконного строительства.

Градостроительные условия и ограничения, по сути, являются проекцией требований градостроительной документации на местном уровне на конкретный земельный участок. Этот процесс фактически не требует участия служащего и может быть автоматизирован путем обеспечения получения онлайн-вытяга соответствующей документации. Но эту опцию пока автоматизировать не удалось.

"В результате, по результатам проведения ежегодной оценки эффективности реализации Антикоррупционной стратегии и Государственной антикоррупционной программы, НАПК было установлено, что средний показатель достижения ожидаемых стратегических результатов, по факту которых можно было бы констатировать полное или частичное решение указанной проблемы, составляет всего 25%", - констатировала Шуляк.

Пути решения проблемы

Как сообщила нардепка, для решения проблемы непубличности информации в сфере градостроительства и землеустройства необходимы, в частности:

  • Завершение внедрения всего предусмотренного функционала ЕГЭСС.
  • Введение в промышленную, а не только опытную эксплуатацию Градостроительного кадастра и его интеграцию с другими реестрами, кадастрами и базами данных.
  • Обеспечение контроля актуальности и достоверности данных в реестрах и установление ответственности за своевременность и достоверность внесенной в них информации.
  • Наполнение Градостроительного кадастра градостроительной документацией (в частности, принятой к введению кадастра).
  • Обеспечение публичности градостроительной документации, в частности, путем ее внесения и свободного доступа в Градостроительном кадастре (кроме информации с ограниченным доступом).
  • Обеспечение цифровизации процесса обращения с заявлением о выдаче градостроительных условий и ограничений, формирование градостроительных условий и ограничений автоматически.

Напомним, ранее Елена Шуляк заявила, что пока градостроительные условия выдают вручную, инвесторы не пойдут в Украину активно.

НАЗК Елена Шуляк Жилье
