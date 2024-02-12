Антикоррупционное агентство получит свой кабинет в е-системе в сфере строительства: зачем это нужно

С апреля 2024 года в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС) начнет работу электронный кабинет Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, соответствующие изменения в порядке ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства Кабмин предусмотрел конце января 2024 года. Согласно им, с 1 апреля собственный е-кабинет в ЕГЭССС получат уполномоченные представители Национального агентства по предотвращению коррупции.

"Через электронный кабинет должностного лица Национального агентства по предотвращению коррупции будет осуществляться доступ к данным, внесенным в Реестр строительной деятельности электронной системы. Кроме этого, с помощью этого кабинета представители НАПК смогут получать статистику по ведению объектов и общаться с пользователями электронной системы, держателем и техническим администратором", - подчеркнула Шуляк.

Она напомнила - долгое время строительная сфера была одной из самых коррумпированных отраслей в стране. Украинцы годами не могли получить разрешения на строительство - бумажные документы теряли, подделывали или тормозили их рассмотрение ради взяток. Впрочем, благодаря ЕГЭССС вся строительная документация стала создаваться исключительно в е-системе. Все процессы начали происходить онлайн, а каждое действие - фиксироваться, что существенно уменьшило проявления коррупции.

"Благодаря цифровизации сферы строительства мы уже видим мощный антикоррупционный эффект. Государство уже сэкономило 11,2 млрд грн за 3 года, устранив человеческий фактор. Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет 1,5 млрд грн в год", - отметила нардеп.

По ее словам, только в прошлом году в ЕГЭССС начали работать более 29 тыс. профессиональных пользователей: архитекторы, инженеры-проектировщики и работники органов архитектурно-строительного контроля. Кроме того, в системе зарегистрировали более 705 тысяч технических инвентаризаций, 132 тыс. разрешительных документов и почти 40 тыс. проектной документации. Также система выдала более 33 тысяч строительных паспортов и более 19 тысяч градостроительных условий и ограничений.

Шуляк добавила, что следующими шагами в расширении функционала ЕГЭССС должны стать:

Запуск автоматической выдачи разрешений на строительство объектов класса последствий СС2 и СС3 при условии, что все необходимые сведения содержатся в национальных электронных информационных ресурсах и информация, представленная заказчиком, прошла успешную проверку;

Введение автоматической блокировки выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации, не прошедшей проверку в системе.

"Единая государственная электронная система в сфере строительства за три года работы стала одним из лидеров цифровизации государственных услуг и образцом для многих отраслей. Я получаю уведомления от представителей строительного рынка, которые говорят - теперь мы не носим взяток. То есть нам удалось в одной из самых коррумпированных сфере - сфере строительства, реализовать трансформационные изменения, приводящие к антикоррупционному эффекту. И вовлечение в эти процессы представителей НАПК этот эффект будут только усиливали", - подытожила нардеп.