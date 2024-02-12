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Антикорупційне агентство отримає свій кабінет в е-системі у сфері будівництва: навіщо це потрібно

Понеділок 12 лютого 2024 18:18
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Антикорупційне агентство отримає свій кабінет в е-системі у сфері будівництва: навіщо це потрібно Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

З квітня 2024 року у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) почне працювати електронний кабінет Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, відповідні зміни у порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва Кабмін передбачив наприкінці січня 2024 року. Згідно з ними, з 1 квітня власний е-кабінет в ЄДЕССБ отримають уповноважені представники Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Через електронний кабінет посадової особи Національного агентства з питань запобігання корупції буде здійснюватись доступ до даних, внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи. Крім цього, з допомогою цього кабінету представники НАЗК зможуть отримувати статистику по веденню об‘єктів і комунікувати з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором", - наголосила Шуляк.

Вона нагадала - тривалий час будівельна сфера була однією з найбільш корумпованих галузей у країні. Українці роками не могли отримати дозволи на будівництво - паперові документи губили, підробляли чи гальмували їхній розгляд заради хабарів. Втім, завдяки ЄДЕССБ вся будівельна документація стала створюватись виключно в е-системі. Усі процеси почали відбуватися онлайн, а кожна дія - фіксуватися, що суттєво зменшило прояви корупції.

"Завдяки цифровізації сфери будівництва ми вже бачимо потужний антикорупційний ефект. Держава вже заощадила 11,2 млрд грн за 3 роки, усунувши людський фактор. Реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівельної галузі становить 1,5 млрд грн на рік", - зауважила нардеп.

За її словами, тільки торік у ЄДЕССБ почали працювати понад 29 тис. професійних користувачів: архітектори, інженери-проєктувальники та працівники органів архітектурно-будівельного контролю. Крім цього, у системі зареєстрували понад 705 тисяч технічних інвентаризацій, 132 тис. дозвільних документів і майже 40 тис. проектної документації. Також система видала понад 33 тис. будівельних паспортів та понад 19 тис. містобудівних умов і обмежень.

Шуляк додала, що наступними кроками в розширенні функціоналу ЄДЕССБ мають стати:

  • Запуск автоматичної видачі дозволів на будівництво об’єктів класу наслідків СС2 і СС3 за умови, якщо всі необхідні відомості містяться в національних електронних інформаційних ресурсах та інформація, яка подана замовником, пройшла успішну перевірку;
  • Введення автоматичного блокування видачі позитивного висновку експертизи проєктної документації, яка не пройшла перевірку в системі.

"Єдина державна електронна система у сфері будівництва за три роки роботи стала одним з лідерів цифровізації державних послуг та взірцем для багатьох галузей. Я отримую повідомлення від представників будівельного ринку, які кажуть - тепер ми не носимо хабарів. Тобто нам вдалося в одній з найбільш корумпованій сфері - сфері будівництва, реалізувати трансформаційні зміни, які призводять до антикорупційного ефекту. І долучення до цих процесів представників НАЗК цей ефект будуть тільки посилювали", - підсумувала нардеп.

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Олена Шуляк
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