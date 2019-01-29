Южаніна пояснила провал ідеї податку на виведений капітал

Фото: Ніна Південця (Віталій Носач, РБК-Україна)

Проти податку були МВФ, СБ, ЄБРР, а також український бізнес

Впливовий український бізнес, а також міжнародні фінансові організації були проти ідеї податку на виведений капітал замість податку на прибуток. Про це голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Частина бізнесу була проти. І це саме впливова частина бізнесу, яка формує точку зору, в тому числі у наших кредиторів, зокрема МВФ, а також найбільш шанованих фінансових інститутів - Світового банку та ЄБРР", - сказала вона.

Южаніна розповіла, що наприкінці минулого року Мінфін сів за стіл переговорів з МВФ і їм вдалося домовитися, але з певними умовами, зокрема з приводу обмеження в 200 млн грн.

"Коли ми винесли на комітет питання, чи можна вводити податок на виведений капітал з такими перехідними умовами, найбільш активні автори законопроекту сказали, що ні, будь-який компромісний варіант неприйнятний, потрібно вводити в повному обсязі", - повідомила голова податкового комітету.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Петро Порошенко в липні 2018 року подав у Верховну раду законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо податку на виведений капітал".

Проте в листопаді 2018 року Міністерство фінансів України заявило про те, що податок можна вводити тільки для малих і середніх підприємств.