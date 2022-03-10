Anonymous завантажили у відкритий доступ базу Роскомнадзору

Міжнародна група хакерів Anonymous зламали сайт Роскомнадзору. Усі дані були оприлюднені в публічному доступі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Anonymous TV .

Завантажити базу можна за посиланням .

"Anonymous успішно зламав і розкрив базу даних Роскомнагляду, російського федерального агентства виконавчої влади, відповідального за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів", - пишуть хакери.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як хакери спільноти Anonymous транслювали війну в Україні на зломаних потокових сервісах і державних телеканалах.

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