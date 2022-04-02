ru ua
Сб, 02 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Anonymous виклали в мережу базу РПЦ і російського заводу-виробника компонентів для ЗРК

Новость на русском →
Субота 02 квітня 2022 04:45
Anonymous виклали в мережу базу РПЦ і російського заводу-виробника компонентів для ЗРК Фото: Anonymous злили в мережу базу РПЦ і Липецького мехзаводу (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Група хакерів Anonymous зламали базу російського Липецького механічного заводу, на якому випускають компоненти для зенітно-ракетних установок, та іншої військової техніки, а також Російської Православної церкви. Також вони оприлюднили в мережі отримані файли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Anonymous в Twitter.

"Anonymous зливає інформацію з Липецького механічного заводу. Російського виробника танків і ППО. Дані: https://anonymousleaks.live/lmz48.html", - йдеться в повідомленні.

Також хакери виклали в Інтернеті 15 ГБ даних благодійного крила РПЦ, опублікувавши близько 57,5 тисячі електронних листів через DDoSecrets.

Anonymous виклали в мережу базу РПЦ і російського заводу-виробника компонентів для ЗРК

Anonymous зламали базу РПЦ і злили дані (фото: скрін twitter.com)

Крім того, хакери зламали поштові скриньки і виклали в мережі дані юридичної фірми Capital Legal Services і російської держкомпанії "Мосекспертиза".

Нагадаємо, перед цим Anonymous виклали в мережу базу Центробанку Росії та записали звернення до Володимира Путіна.

Також хакери завантажили у відкритий доступ базу Роскомнадзора - понад 360 тисяч файлів були оприлюднені в публічному доступі. А перед цим Anonymous зламали сайт Росатому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РПЦ ЗРК Anonymous
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою