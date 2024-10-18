Анонс новой партии F-16 для Украины и ликвидация лидера ХАМАС: новости за 17 октября

Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть F-16, - Умеров

Украина получит от Норвегии истребители F-16. Шесть самолетов доставят в ближайшее время, рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Это будет уже вторая партия таких самолетов для Украины.

Израиль подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС

Министр иностранных дел Израэль Кац подтвердил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован. Израиль подчеркнул, что он был ответственен за атаку 7 октября.

По данным армии Израиля, вчера солдаты ЦАХАЛ из Южного командования ликвидировали Яхью Синвара. Это произошло во время операции на юге сектора Газа.

Британия ввела крупнейший пакет санкций против теневого флота России

Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций, направленном против теневого флота нефтяных танкеров России.

Новые ограничения затронут 18 судов, что увеличит общее количество заблокированных танкеров до 43.

Северная Корея готовит солдат для войны против Украины, - Зеленский

Северная Корея уже готовит контингент, чтобы воевать против Украины. Речь идет не только о пехоте, но и о специалистах разных войск, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, есть информация от украинской разведки, что северокорейские офицеры уже находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Залужный сделал заявление о плане победы

План победы президента Украины Владимира Зеленского предназначен в первую очередь для партнеров страны. Так они смогут понять, чего от них ожидает Киев, рассказал посол Украины в Британии Валерий Залужный.

По словам Залужного, глава украинского государства решил создать план победы, чтобы партнеры Украины "могли что-то сделать".

Leopard, Marder, гаубицы и дроны: в Германии обновили список помощи Украине

Правительство Германии в четверг, 17 октября, обновило список военной помощи Украине. В него вошли танки Leopard 1A5 и боевые машины пехоты Marder.

Также Германия анонсировала поставки Украине ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder для F-16.