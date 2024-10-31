Анонс нового "Рамштайна" и запрос Украины о передаче Tomahawk: новости за 30 октября

Зеленский анонсировал новое заседание в формате "Рамштайн"

Ради мира Украина предлагает только те идеи, которые реально помогут этому. Уже известны контуры встречи в формате "Рамштайн", рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, встреча на уровне лидеров состоится в ближайшие недели.

Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа

Запрос Украины на ракеты Tomahawk был одной из секретных частей плана победы, рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, "слив" этой информации означает лишь то, что между партнерами нет ничего конфиденциального.

Южная Корея обдумывает отправку военных наблюдателей в Украину: с какой целью

Южная Корея рассматривает возможность отправить в Украину военных наблюдателей. Причиной этого является привлечение войск КНДР к войне, заявил представитель президента Южной Кореи.

Представитель президента Южной Кореи рассказал, что по крайней мере 11 тысяч северокорейских военнослужащих были направлены в Россию. Более 3 тысяч из них были перемещены ближе к линии фронта.

Зеленский: мы могли бы захватить Курскую АЭС, но никогда не хотели этого

Украина могла бы захватить Курскую атомную электростанцию в Курчатове. Но не захотела этого делать, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не хотела захватывать АЭС в Курской области, поскольку это означало бы стать похожими на россиян.

Оккупанты выпустили по Одесской области около десяти ракет, - ОВА

Российские оккупанты ударили по Одесской области. Они использовали около 10 ракет.

Глава Пентагона: Путин не победит Украину, даже с поддержкой КНДР

Российский диктатор Владимир Путин пошел на все, чтобы получить оружие КНДР. Однако США и партнеры обсудили варианты ответа на привлечение Россией северокорейцев, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.