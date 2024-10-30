Южная Корея обдумывает отправку военных наблюдателей в Украину: с какой целью
Южная Корея рассматривает возможность отправить в Украину военных наблюдателей. Причиной этого является привлечение войск КНДР к войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель президента Южной Кореи заявил, что Сеул обдумывает возможность отправки группы военных наблюдателей в Украину для наблюдения и анализа развертывания северокорейских войск Россией на передовой.
Как сказал чиновник изданию, по крайней мере 11 тысяч северокорейских военнослужащих были направлены в Россию. Более 3 тысяч из них были перемещены ближе к линии фронта.
В офисе южнокорейского президента объяснили, что Пхеньян может получить ценный опыт для своих войск, которые будут привлечены к войне на стороне России. Это будет представлять прямую военную угрозу для Южной Кореи.
"Итак, мы обязаны анализировать и контролировать действия северокорейских войск против нашего союзника Украины", - добавил чиновник.
КНДР бросает солдат на войну
Россия вовлекает в войну против Украины северокорейских военных. По данным украинской разведки, КНДР перекинула в Россию 12 тысяч солдат. Часть из них уже отправлена в Курскую область.
Как писало издание Financial Times со ссылкой на украинскую разведку, около 3 тысяч солдат Северной Кореи бросили в Курскую область, они находятся в 50 км от границы с Украиной.
Украинские военные выразили сомнение, что военные КНДР будут очень боеспособны, поскольку они никогда не участвовали в современной войне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.