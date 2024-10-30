ua en ru
Ср, 30 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Южная Корея обдумывает отправку военных наблюдателей в Украину: с какой целью

Сеул, Среда 30 октября 2024 15:07
UA EN RU
Южная Корея обдумывает отправку военных наблюдателей в Украину: с какой целью Фото: Южная Корея рассматривает отправку военных наблюдателей в Украину (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Южная Корея рассматривает возможность отправить в Украину военных наблюдателей. Причиной этого является привлечение войск КНДР к войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель президента Южной Кореи заявил, что Сеул обдумывает возможность отправки группы военных наблюдателей в Украину для наблюдения и анализа развертывания северокорейских войск Россией на передовой.

Как сказал чиновник изданию, по крайней мере 11 тысяч северокорейских военнослужащих были направлены в Россию. Более 3 тысяч из них были перемещены ближе к линии фронта.

В офисе южнокорейского президента объяснили, что Пхеньян может получить ценный опыт для своих войск, которые будут привлечены к войне на стороне России. Это будет представлять прямую военную угрозу для Южной Кореи.

"Итак, мы обязаны анализировать и контролировать действия северокорейских войск против нашего союзника Украины", - добавил чиновник.

КНДР бросает солдат на войну

Россия вовлекает в войну против Украины северокорейских военных. По данным украинской разведки, КНДР перекинула в Россию 12 тысяч солдат. Часть из них уже отправлена в Курскую область.

Как писало издание Financial Times со ссылкой на украинскую разведку, около 3 тысяч солдат Северной Кореи бросили в Курскую область, они находятся в 50 км от границы с Украиной.

Украинские военные выразили сомнение, что военные КНДР будут очень боеспособны, поскольку они никогда не участвовали в современной войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Южная Корея Северная Корея Война в Украине
NEWS
Зеленский: мы могли бы захватить Курскую АЭС, но никогда не хотели этого
Зеленский: мы могли бы захватить Курскую АЭС, но никогда не хотели этого
DAILY
Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война