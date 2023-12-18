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Какой будет погода на Рождество и Новый год: позитивный прогноз синоптиков до конца декабря

Украина, Понедельник 18 декабря 2023 11:55
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Какой будет погода на Рождество и Новый год: позитивный прогноз синоптиков до конца декабря Фото: прогноз синоптиков позитивный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Предварительные расчеты синоптиков говорят о том, что до конца декабря в Украине сохранится плюсовая температура. Однако прогноз еще может измениться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"По сегодняшним расчетам, будет тепло, как для этого времени года: положительные значения температуры в пределах от 0 до 6 градусов тепла ночью и днем. На юге может быть 10 градусов тепла", - сказала она.

По ее словам, при прояснениях температура ночью может падать ниже нуля.

На Рождество, 25 декабря, ожидаются "осадки в виде мокрого снега и дождя, а температурный фон такой же", рассказала синоптик.

Голеня также сообщила, что до конца декабря изменений не ожидается. "По сегодняшним расчетам, такая же температура", - сказала она. В то же время, более точные прогнозы Укргидрометцентр дает за 3-5 суток до определенной даты, напомнила синоптик.

Погода в декабре

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в декабре 2023 года в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Средняя месячная температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы.

Средняя температура воздуха этой осенью в Киеве составила 11,4 градуса тепла, что на 2,7 градуса выше средних многолетних значений. Осень заняла второе место среди самых теплых с 1881 года в столице.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону снижения состоялся в Киеве 19 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице, которая пришла десять дней раньше средней многолетней даты.

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