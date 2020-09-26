Анексія Криму зірвала підписання мирної угоди з Росією, - екс-прем'єр Японії

У 2018 році Японія і Російська Федерація були дуже близькі до остаточного врегулювання територіальної суперечки щодо Курильських островів і підписання мирної угоди. Однак договір не був підписаний через анексію Криму Росією.

Про це заявив колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, повідомляє видання Nikkei Asian Review.

"Було розуміння, що ми нарешті підходимо до переговорів про укладення угоди", - сказав Абе.

За його екс-прем'єра, в певний момент він очікував, що доведеться повідомити про це рішення народу і розпускати нижню палату парламенту для проведення позачергових виборів.

Однак міждержавну угоду так і не підписали. Абе послався на "зовнішні фактори", а саме ескалацію напруженості у відносинах між США і Росією, причиною якої стала окупація українського Криму.

Зазначимо, Японія протягом тривалого часу оскаржує приналежність чотирьох островів Курильської гряди - Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї. Ці японські території були окуповані Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни.

Через зазначеного територіального спору Росія і Японія досі не можуть підписати мирний договір. У листопаді 2019 після зустрічі японського прем'єра Сіндзо Абе і російського президента Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації щодо островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії Хабомаї та Шикотан після підписання мирного договору.

У січні 2020 році після переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Кремлі заявили, що "поки не фіксують жодних змін в позиції Японії".

Нагадаємо, минулого року Абе заявляв, що піде з політики в 2021 році по закінченню терміну прем'єрських повноважень.

У серпні 2020 року Абе заявив, що йде у відставку в зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Уряд Японії на чолі з Сіндзо Абе пішов у відставку 16 вересня.

Одним зі своїх завдань на посту прем'єра Абе називав укладення мирного договору з Росією за підсумками Другої світової війни.