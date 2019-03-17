Анексія Криму приведе Путіна на лаву підсудних Міжнародного трибуналу, - Чубаров

Чубаров звинуватив Путіна у викраденні і позбавленні волі кримських татар

Глава Меджлиса кримськотатрського народа Рефат Чубаров заявил, что из-за аннексии Крыма президент России Владимир Путин окажется на скамье подсудимых Международного трибунала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Чубарова.

Он отметил, что "преступника всегда тянет на место совершения им преступления", комментируя то, что Путин планирует завтра посетить оккупированный Крым и принять участие в "праздновании" пятой годовщины аннексии полуострова.

"Пять лет невыносимо продолжающейся российской оккупации Крыма, десятки похищенных и убитых крымских татар, сотни незаконно лишенных свободы крымских татар и украинцев, целенаправленное уничтожение исторических пам'яток, вытеснение коренного народа полуострова - крымских татар и этнических украинцев за пределы Крыма, милитаризация полуострова, что сопровождается разрушением уникальных природных объектов и экологическим загрязнением территории Крыма, лишь малая часть того, что, безусловно, приведет Путина на скамью подсудимых Международного трибунала", - написал Чубаров

РБК-Украина писало, что подконтрольный Кремлю "глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов во время выступления в Севастополе заявил, что российский президент Владимир Путин лично руководил аннексией полуострова.

Напомним, что президент России Владимир Путин завтра, 18 марта, посетит оккупированный Крым. В частности, в Симферополе он примет участие в торжествах к годовщине аннексии.