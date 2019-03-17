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Путін особисто керував анексією Криму, - Аксенов

Новини » Політика    17.03.2019 - 15:46
Путін особисто керував анексією Криму, - Аксенов
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Анексія Криму стала наслідком особистого рішення Путіна

Підконтрольний Кремлю "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксенов під час виступу в Севастополі заявив, що російський президент Володимир Путін "особисто керував" анексією півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на "Радіо Свобода"

Аксенов наголосив, що Путін ухвалив особисте рішення від якого залежали долі жителів півострова. 

"Нічого цього б не вийшло, якби наш президент, Володимир Володимирович Путін, особисто не керував цією операцією і не ухвалював особисте рішення, від якого залежали б долі кримчан і севастопольців", - сказав Аксенов на заходах, присвячених п’ятій річниці анексії Криму.

Аксенов додав, що анексія півострова - це "унікальна операція" і все сталося "настільки швидко, зухвало, нахабно, що наші опоненти не встигли отямитися".

РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін завтра, 18 березня, відвідає окупований Крим. Зокрема, в Сімферополі президент РФ проведе зустріч з представниками громадськості Криму і Севастополя та візьме участь в урочистостях, присвячених п'ятій річниці анексії.

Раніше верховний представник ЄС Федеріка Могеріні заявила, що Європейський союз ніколи не визнає та продовжує засуджувати анексію Криму Російською Федерацією.

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