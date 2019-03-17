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У Кремлі підтвердили намір Путіна відвідати Крим на п'ятиріччя анексії

Новини » Політика    17.03.2019 - 15:16
У Кремлі підтвердили намір Путіна відвідати Крим на п'ятиріччя анексії
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін перебуватиме у Криму 18 березня

Президент Росії Володимир Путін завтра, 18 березня, відвідає окупований Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля

Як зазначається, у день п'ятих роковин анексії півострова Росією, Путін візьме участь у церемонії введення в експлуатацію Балаклавської ТЕС, а в режимі відеоконференції - Таврійської ТЕС і підстанції "Порт" в Тамані.

Крім того, у Севастополі Путін огляне меморіальний комплекс пам'яток оборони міста в 1854-1855 рр. і 1941-1944 рр. "Малахов курган".

В цей же день в Сімферополі президент РФ проведе зустріч з представниками громадськості Криму і Севастополя та візьме участь в урочистостях, присвячених п'ятій річниці з дня оголошення Путіним про приєднання Криму до Росії після проведення псевдореферендуму, який відбувся 16 березня 2014 року. 

Раніше росЗМІ писали, що президент Росії Володимир Путін планує відвідати окупований Крим на п'ятиріччя анексії. Однак офіційного підтвердження цієї інформації у Кремлі не надавали. 

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з візитом делегації Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації до окупованого Росією Криму.

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