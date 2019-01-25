В анексованому Криму почався "суд" у справі Балуха

Фото: Володимир Балух (crimeahrg.org)

Засідання проходить у відкритому режимі

В окупованому Росією Криму, в так званому "Керченському міському суді" розпочалося судове засідання по розгляду клопотання захисту українського активіста Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу" в Facebook.

Як повідомляється, українця приїхали підтримати активісти з інших регіонів Криму. Засідання проходить у відкритому режимі.

Раніше адвокат українського активіста і політв'язня Володимира Балуха Дмитро Дінзе повідомляв, що сторона захисту подала прохання про його умовно-дострокове звільнення.

Також повідомлялося, що український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до радника президента Російської Федерації Михайла Федотова з вимогою надати офіційні документи про стан здоров'я українських політв'язнів Олега Сенцова і Володимира Балуха.

9 січня "суд" в окупованому Російською Федерацією Криму переніс розгляд справи Балуха на 25 січня.