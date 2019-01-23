В анексованому Криму ФСБ проводить обшуки в будинку кримських татар

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

За словами сусідів, обшук почався близько 6 ранку і ще триває

В окупованому Росією Криму, в Сімферополі, у мікрорайоні компактного проживання кримських татар Фонтани в будинку на вулиці Емель проходить обшук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як наголошується, обшук проходить у будинку, де проживає сім'я кримських татар (глава будинку - Енвер, дружина Сейране).

Повідомляється, що в будинку є дорослі діти, які є мусульманами. Сусіди характеризують сім'ю позитивно, знають один одного багато років.

За словами сусідів, обшук почався близько 6 ранку і ще триває.

Публічних коментарів співробітників російських силових структур з цього приводу немає.

Інформацію про обшуки оприлюднили і в російських ЗМІ.

Повідомляється, що співробітники ФСБ проводять в анексованому Криму обшуки у двох учасників "незаконного українського батальйону імені Номана Челебиджихана".

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму силовики РФ затримали громадянина України Леоніда Коплуна за звинуваченням у співпраці зі Службою безпеки України.

Також РБК-Україна писало, що ФБС РФ провела обшуки у селищі міського типу Роздольне (Крим) в будинках кримських татар.