Английский язык станет обязательным для части сотрудников ГУР, СБУ и офицеров

Владение английским языком будет обязательным для некоторых сотрудников Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, а также части военных. Кабмин уже определил перечень должностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука в Telegram.

По словам Мельничука, Кабмин определил должности офицерского, сержантского и старшинского состава, кандидаты на занятие которых из числа военных по контракту обязаны знать английский язык. Такое решение правительства касается вышеупомянутых должностей в: Министерстве обороны, разведывательном органе Министерства обороны (ГУР) и Вооруженных силах;

Государственной специальной службе транспорта;

Управлении госохраны;

Службе безопасности Украины;

Службе внешней разведки.

Государственной службе специальной связи и защиты информации;

Государственной пограничной службе;

Национальной гвардии. Такое постановление вступит в силу через четыре года после прекращения или отмены военного положения в Украине.