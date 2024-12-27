Английский язык станет обязательным для части сотрудников ГУР, СБУ и офицеров
Владение английским языком будет обязательным для некоторых сотрудников Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, а также части военных. Кабмин уже определил перечень должностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука в Telegram.
По словам Мельничука, Кабмин определил должности офицерского, сержантского и старшинского состава, кандидаты на занятие которых из числа военных по контракту обязаны знать английский язык.
Такое решение правительства касается вышеупомянутых должностей в:
- Министерстве обороны, разведывательном органе Министерства обороны (ГУР) и Вооруженных силах;
- Государственной специальной службе транспорта;
- Управлении госохраны;
- Службе безопасности Украины;
- Службе внешней разведки.
- Государственной службе специальной связи и защиты информации;
- Государственной пограничной службе;
- Национальной гвардии.
Такое постановление вступит в силу через четыре года после прекращения или отмены военного положения в Украине.
Английский будет обязательным не только для военных
Напомним, на этой неделе украинское правительство также утвердило перечень должностей в Национальной полиции и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, кандидаты на которые должны будут владеть английским языком.
Соответствующее постановление также вступит в силу только спустя 4 года после прекращения или отмены военного положения в Украине.
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