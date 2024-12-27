Англійська мова стане обов'язковою для частини співробітників ГУР, СБУ та офіцерів

Володіння англійською мовою буде обов'язковим для деяких співробітників Головного управління розвідки, Служби безпеки України, а також частини військових. Кабмін уже визначив перелік посад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука в Telegram.

За словами Мельничука, Кабмін визначив посади офіцерського, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з числа військових за контрактом зобов'язані знати англійську мову. Таке рішення уряду стосується вищезазначених посад у: Міністерстві оборони, розвідувальному органі Міністерства оборони (ГУР) та Збройних силах;

Державній спеціальній службі транспорту;

Управлінні держохорони;

Службі безпеки України;

Службі зовнішньої розвідки.

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації;

Державній прикордонній службі;

Національній гвардії. Така постанова набуде чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану в Україні.