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Англия отказалась играть против юниорских команд РФ, несмотря на решение UEFA

Фото: Англия отказалась следовать решению UEFA и играть против юниорских команд РФ (twitter The FA)
Автор: Максим Шушко

Федерация футбола Англии (FA) отказалась играть против юниорских команд РФ, несмотря на решение UEFA немедленно вернуть на международную арену сборную России U-17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Английские сборные не будут играть против российских юниорских команд, которые союз европейских футбольных ассоциаций вернул в международные соревнования.

"Мы не поддерживаем позицию повторного допущения России к соревнованиям UEFA по возрастным категориям, и наша позиция остается такой, что сборные Англии не будут играть против РФ", - говорится в заявлении FA.

Решение UEFA о возвращении сборной России U-17 в международные соревнования

UEFA неожиданно решил немедленно вернуть на международную арену сборную России U-17. В организации цинично заявили, что "детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, а футбол никогда не должен переставать посылать послание миру и надежды".

Хотя ранее президент UEFA Чеферин уверял, что функционеры "даже не могут обсуждать" возвращение российских команд на международную арену.

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