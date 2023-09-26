Англія відмовилась грати проти юніорських команд РФ, попри рішення UEFA

Федерація футболу Англії (FA) відмовилась грати проти юніорських команд РФ, попри рішення UEFA негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Англійські збірні не гратимуть проти російських юніорських команд, які спілка європейських футбольних асоціацій повернула до міжнародних змагань.
"Ми не підтримуємо позицію повторного допущення Росії до змагань UEFA за віковими категоріями, і наша позиція залишається такою, що збірні Англії не гратимуть проти РФ", - йдеться у заяві FA.
UEFA несподівано вирішив негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17. В організації цинічно заявили, що "дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, а футбол ніколи не повинен переставати надсилати послання миру та надії."
Хоча раніше президент UEFA Чеферін запевняв, що функціонери "навіть не можуть обговорювати" повернення російських команд на міжнародну арену.
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