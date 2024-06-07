Англия объявила финальный состав на Евро-2024: Саутгейт сенсационно отсеял трех звезд

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом определился с окончательным списком футболистов на грядущий чемпионат Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X сборной.
"Три льва" везут 26 исполнителей на Евро-2024. По итогам тренировочных сборов наставник команды отсеял семерых футболистов.
Саутгейт прогнозируемо решил оставить дома вратаря Джеймса Траффорда, защитников Джерреда Брантуэйта и Джарелла Куансу, а также хавбека Кертиса Джонса. Имена еще трех лишних стали неожиданностью. В частности, штаб "Трех львов" решил не брать на Евро-2024 защитника "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра.
Главной же сенсацией стал отказ от услуг вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша. Вместе с ним вне финального списка оказался атакующий хавбек лондонского "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон. Раньше их считали конкурентами за место в обойме.
На чемпионате Европы сборная Англии будет соревноваться в группе C. Там соперниками команды Саутгейта станут сборные Словении, Дании и Сербии. Первый матч – против "белых орлов" 16 июня.
Финальный список сборной Англии на чемпионат Европы-2024:
Вратари: Хендерсон, Пикфорд, Рамсдейл
Защитники: Данк, Гомес, Гуэхи, Конса, Шоу, Стоунз, Триппьер, Уокер
Полузащитники: Александер-Арнольд, Галлахер, Мэйну, Райс, Уортон
Нападающие: Беллингем, Боуэн, Эзе, Фоден, Гордон, Кейн, Палмер, Сака, Тони, Уоткинс
Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.
Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.
Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.
В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.
К слову, ранее суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024.
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