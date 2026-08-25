На Android нашли загадочное приложение Google: почему оно появилось без предупреждения

Почему сервис появился сейчас?

Пользователей встревожил тот факт, что приложение Android Pulse (с системным названием com.google.android.apps.pulse) оказалось на устройствах якобы "само по себе".

К тому же, во многих списках обновлений вместо полноценной графики показывался пустой серый или белый квадрат.

На самом деле Google не устанавливал посторонний софт без ведома владельцев смартфонов. Анализ данных реестров APKMirror свидетельствует, что первые сборки Android Pulse появились еще весной и сервис прошел не менее 7 внутренних обновлений.

На многих смартфонах, в частности, в серии Google Pixel, он уже долгое время работал в системных настройках под названием Pulse с зеленым логотипом в форме кардиограммы.

Ранее Google обновлял подобные компоненты незаметно - через внутренние механизмы Google Play Services. Однако выход очередного билда из-за публичного интерфейса магазина Play Store сделал его видимым для всех. Это и спровоцировало волну вопросов.

Читайте больше: Эксклюзивные фишки Pixel 11: от LED до разумного ввода

Как работает Android Pulse?

Android Pulse - это фоновый системный инструмент мониторинга и диагностики, который относится к классу так называемых Headless App.

У него нет пользовательского интерфейса - его невозможно открыть с рабочего стола или заметить его работу во время ежедневного пользования.

Согласно официальному описанию Google, сервис предназначен для "распространения правил обнаружения аномалий в потреблении критически важных системных ресурсов операционной системой Android и установленными приложениями".

Фоновый мониторинг выполняет три ключевых задания:

Динамическое получение правил: сервис регулярно скачивает с серверов Google новые алгоритмы для обнаружения сбоев в софте.

Диагностика ресурсов отслеживает аномальную нагрузку на процессор (CPU), графический чип (GPU), оперативную память (RAM), а также ищет процессы, скрыто истощающие аккумулятор.

Локализация фоновых ошибок: если какое-либо приложение зацикливается или вызывает перегрев, Android Pulse фиксирует телеметрию, чтобы разработчики могли оперативно исправить баг в последующих обновлениях.

Можно ли удалить приложение?

Полноценно удалить Android Pulse с устройства невозможно, поскольку оно является глубинным системным компонентом ОС.

Похожая ситуация уже случалась раньше с другими системными службами Google, когда их выводили в публичный магазин.

Даже согласно требованиям Европейского акта о цифровых рынках (DMA), обязывающих производителей давать возможность удалять предварительно установленный софт, критические фоновые компоненты системы остаются исключением.

В настройках смартфона пользователи могут только принудительно остановить или выключить этот сервис, однако делать этого не рекомендуют: Android Pulse разработан именно для того, чтобы поддерживать стабильность, контролировать нагрев и сохранять заряд аккумулятора.