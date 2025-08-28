ua en ru
Исследователи обнаружили первый вирус, созданный на базе ИИ: чем он опасен

Четверг 28 августа 2025 11:45
Исследователи обнаружили первый вирус, созданный на базе ИИ: чем он опасен Исследователи зафиксировали первый в мире вирус с искусственным интеллектом (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Исследователи компании ESET заявили о выявлении первого известного в мире AI-вымогателя. Вредоносная программа, получившая название PromptLock, способна похищать, шифровать и потенциально даже уничтожать данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт WeLiveSecurity.

Что известно

По данным ESET, PromptLock пока не использовался в реальных атаках и рассматривается как прототип или проект в разработке. Однако сам факт существования подобного ПО показывает, что злоумышленники могут использовать доступные инструменты искусственного интеллекта для создания более опасных и массовых киберугроз.

"Вредонос PromptLock применяет модель gpt-oss-20b от OpenAI через API Ollama для генерации вредоносных Lua-скриптов, которые затем выполняются. С их помощью malware анализирует локальную файловую систему, выбирает нужные файлы, похищает и шифрует данные", - пояснили в ESET.

Программа написана на языке Golang. Эксперты обнаружили версии как для Windows, так и для Linux, загруженные на VirusTotal. Golang в последние годы набирает популярность у разработчиков вредоносного ПО благодаря своей кроссплатформенности и гибкости.

Искусственный интеллект уже активно используется киберпреступниками - от рассылки реалистичных фишинговых писем до создания дипфейков. Доступность подобных инструментов снижает порог входа для атакующих, включая тех, кто ранее не обладал высокой технической подготовкой.

Программы-вымогатели давно стали одной из главных киберугроз для бизнеса и госструктур, а применение AI только усиливает его потенциал. В будущем подобные вредоносы смогут не только действовать автономно, но и адаптироваться "на лету", меняя тактику под конкретное окружение.

Эксперты отмечают: появление PromptLock - сигнал о новой эре кибератак, где искусственный интеллект станет катализатором более масштабных и сложных угроз.

