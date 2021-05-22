Android 12 і український слід на Місяці. Головне зі світу технологій

Американський IT-гігант Google представив ключову версію Android 12 , але фінальний реліз очікується тільки восени. Китайський марсохід надіслав фото поверхні червоної планети, а компанія українського бізнесмена залишить свій слід на Місяці.

Про це та інше читайте в добірці новин зі світу технологій.

Представлено новий Android

На цьому тижні Google представив ключову версію нової мобільної ОС Android 12. Вважається, що на цей раз компанія зробила найбільший редизайн інтерфейсу. Бета-версія вже доступна для смартфонів Pixel і гаджетів 11 виробників.

Android 12 відрізняється також анімацією, віджетами і зміненим екраном блокування. Віджети отримали нові динамічні елементи управління. Це дозволяє взаємодіяти з різними елементами без запуску самого додатка.

Багато інших елементів стали більшими і яскравішими, а анімація - більш плавною. Фінальна версія Android 12 очікується в кінці серпня - початку вересня.

Виставку електроніки IFA 2021 скасували через COVID-19

Щорічна виставка IFA 2021 не відбудеться цього року в традиційному форматі. Причиною стали пандемія і невизначеність в темпах реалізації глобальних програм вакцинації. Крім того, виставковий центр Messe Berlin, де зазвичай проходить IFA, на сьогодні використовується як пункт вакцинації та невідкладної допомоги.

Microsoft скасувала вихід полегшеної Windows 10x

Американська компанія Microsoft підтвердила чутки про скасування випуску полегшеної Windows 10x. Проект офіційно закрито, але частину функцій раніше анонсованої операційної системи перенесуть до актуальних релізів Windows 10.

Наприклад, технологію сховища додатків інтегрують в антивірусний пакет Microsoft Defender. Очікується поява поліпшених можливостей голосового введення, а також модернізованої сенсорної клавіатури зі зміненим розміром клавіш.

Маск натякнув на прихід Tesla в СНД і дав прогноз на 50 років

Мільярдер Ілон Маск виступив на російському науковому марафоні "Нове знання" і натякнув на те, що його компанія Tesla незабаром може прийти в країни СНД такі як Росія і Казахстан. При цьому, за його словами, Росія розглядається для будівництва нового заводу з випуску електромобілів.

Крім того, за його словами, через 50 років швидше за все будуть великі зміни в сфері технологій, космічних подорожей, досліджень в області ДНК. А весь транспорт стане електричним, крім ракет і космічних кораблів.

Нові фото поверхні Марса

Китай опублікував фото, які зробив його космічний зонд "Тяньвень-1" при посадці на Марс. Чорно-біле зображення зроблено передньою камерою марсохода, яка перевіряє дорогу перед апаратом. Кольорове-показує задню частину марсохода.

Завдяки цим фото можна зробити висновок, що поверхня Марса має чіткі текстури і багату геоморфологічну інформацію.

SpaceX доставить на місяць модуль компанії українського бізнесмена

Космічна компанія SpaceX доставить на місяць модуль компанії Firefly Aerospace, якою володіє український бізнесмен Максим Поляков. Запуск відбудеться в 2023 році в рамках космічної програми "Артеміда".

Модуль під назвою Blue Ghost, у свою чергу, доставить на місяць десять корисних вантажів NASA для наукових досліджень.

Україна створить університет новітніх технологій

Україна на шляху до становлення європейським IT-хабом планує створити загальнонаціональний університет новітніх технологій. Він матиме наступні напрямки:

інформаційні технології

кібербезпека та штучний інтелект

нанотехнології

аерокосмічні технології

нові енергетичні технології

біотехнології та науки про здоров'я

міжнародні відносини та безпека

Завершити будівництво університету планують до вересня 2023 року, а перші навчальні програми мають розпочатися з 1 жовтня 2023 року. У перший рік мають намір набрати близько 120 студентів, кращі з них отримають високі стипендії.