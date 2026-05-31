Андреевский спуск в Киеве уже не туристический? Почему так и как все планируют исправить

Сегодня Андреевский спуск в Киеве - полумертвый, туристический поток критически упал. Но вернуть его к жизни на самом деле реально.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина руководитель Государственного историко-архитектурного заповедника (ГИАЗ) "Древний Киев" Роман Маленков.
По словам эксперта, сейчас Андреевский спуск в Киеве - "полумертвый".
"Здесь почти ничего не происходит. Туристический поток - критически упал", - констатировал Маленков.
Он объяснил также, почему так произошло.
"Раньше - все было завязано на хаотичном уличном базаре, который ориентировался преимущественно на иностранцев и россиян. Они массово скупали "матрешки" и огромные картины", - поделился специалист.
Но сейчас "ситуация в корне изменилась", этот рынок "из-за кризиса просто исчез".
Маленков отметил, что "в Украине сейчас на очень высоком уровне крафтовое и художественное производство".
Так что, по его мнению, чтобы исправить ситуацию, нужно просто:
"Это не должны быть дешевые китайские ложки", - уточнил руководитель ГИАЗ.
Он подчеркнул, что "вернуть Андреевский к жизни" - необходимо.
"На спуске сейчас нет ни одного современного культурного пространства, если не считать официальные театры", - признал Маленков.
Учитывая это, планируется, по его словам, "создать современный туристическо-информационный центр в одном из зданий после реставрации".
"А участок в начале спуска, который находится на нашем балансе, превратим в открытое культурное пространство", - поделился глава ГИАЗ.
Он объяснил, что там будут "легкие деревянные конструкции без всякого капитального строительства".
"С одной стороны смонтируем сцену, с другой - зрительский амфитеатр", - рассказал эксперт.
Кроме того, по его мнению, "Андреевский спуск должен быть перекрыт для автомобилей".
"И стать пешеходным, особенно в выходные дни", - добавил Маленков.
Руководитель "Древнего Киева" сообщил, что в рамках открытого культурного пространства можно будет проводить:
Можно также "раз в месяц организовывать большие крафтовые ярмарки".
"Куда будут приезжать производители из провинции и продавать, например, уникальные козьи сыры", - объяснил Маленков.
В завершение он напомнил, что "в свое время Олег Скрипка (легендарный украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" (ВВ) и основатель масштабного этно-фестиваля "Країна Мрій", - Ред.) очень мечтал о большом фестивале на Андреевском".
"Надеюсь, когда мы подготовим локацию, он возьмется за его организацию", - подытожил глава ГИАЗ.
Напомним, ранее мы объясняли, когда реально сформировался Киев (почему информация про "1500 лет" - это советский миф) и где на самом деле был расположен древний (исторический) центр города.
Кроме того, мы рассказывали, какое растение может стать новым символом Киева.
Читайте также, почему исторические здания Киева массово исчезают под видом "реконструкции" и какие пробелы в законе позволяют уничтожать архитектурное наследие.