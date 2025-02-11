Андрей Герус: Рада не заставляет правительство покупать реакторы для АЭС в Болгарии, это его право

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Верховная Рада во вторник, 11 февраля, сделала шаг к старту проекта по достройке двух блоков Хмельницкой АЭС, фактически разрешив правительству закупить у Болгарии реакторы российского производства. Этот факт, как и сам проект, вызвал немало споров не только среди энергетиков, но и в политических кругах. После того, как достройку публично поддержал президент Владимир Зеленский, Рада все же дала зеленый свет этой инициативе. За соответствующий законопроект депутаты отдали 269 голосов.

Впрочем, решение о покупке энергетического оборудования для достройки двух блоков ХАЭС правительство могло бы принять самостоятельно, говорит глава профильного комитета ВР Андрей Герус. Однако из-за масштаба проекта его в итоге решили провести через парламент. В интервью РБК-Украина депутат заверил, что перспективы фактической достройки энергоблоков будут зависеть от ТЭО строительства, которое должно быть пересмотрено. Разговор состоялся на прошлой неделе, еще до голосования в Раде по поводу разрешения на закупку реакторов.

Герус также считает, что на Запорожской АЭС, в случае ее освобождения от российских оккупантов, уже через год могут заработать два энергоблока из шести имеющихся. А транзит российских энергоресурсов через Украину, по его убеждению, нужно прекращать, но таким образом, чтобы это действительно сокращало для России объемы экспорта нефти и газа.

- На днях президент Зеленский призвал депутатов поддержать законопроект о закупке в Болгарии оборудования для достройки двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Готова ли Рада рассматривать этот законопроект и хватит ли голосов?

- Рада готова рассматривать этот законопроект. Относительно голосов я сказать не могу, видимо, должны быть голоса не только от нашей фракции. Сегодня есть два законопроекта - о покупке реакторов и о самой достройке блоков. Они прошли комитет и готовы к рассмотрению в зале.

О достройке новых блоков ХАЭС

- Вы определились со своей позицией по голосованию?

- Посмотрим, какой законопроект будет в зале. Все же есть вопрос по ТЭО, чтобы понимать стоимость проекта. Это важный момент. Одно дело, когда получается стоимость электроэнергии в 500 долларов за МВт от нового блока, тогда это выглядит дешево и экономически привлекательно. Другое дело, когда это 10000 долларов за МВт - тогда это дорого. Это важный момент. Мы же не хотим строить генерацию за все деньги мира, а хотим найти эффективное решение, которое было бы оптимальными с точки зрения потраченных денег и полученного результата в виде генерирующих мощностей.

- Есть старые расчеты стоимости достройки блоков на ХАЭС, но надо все пересчитать исходя из текущей ситуации. Кто это должен делать - "Энергоатом", Минэнерго?

- Эти расчеты должны актуализировать. Алгоритм такой - "Энергоатом" обновляет расчеты, обновляет ТЭО. Затем Минэнерго это рассматривает, выносит на Кабмин, который и утверждает. Новое ТЭО прикрепляют к законопроекту и тогда документ голосуется в Раде. Есть норма, что законопроект должен подаваться в Раду вместе с ТЭО.

- То есть первый законопроект - о покупке оборудования в Болгарии, может быть проголосован так как есть, а ТЭО это уже для второго законопроекта?

- По этому поводу собирался отдельный согласительный совет парламента и, насколько я знаю, именно такое решение было принято. Один законопроект, который дает возможность правительству принять решение о покупке реактора, а другой уже с обновленным ТЭО именно о строительстве блоков.

- Если будет принят первый законопроект, но, исходя из подготовки второго, будет понятно, что строить новые блоки дорого или по каким-то другим причинам нецелесообразно, то что делать с этим оборудованием, которое будет закуплено?

- Я не знаю, какие будут расчеты. Из комментариев от Минэнерго, которые сейчас есть - это относительно дешевое строительство. Но это только со слов, которые должны быть подтверждены ТЭО.

- Не может быть такого варианта - мы купили оборудование, а потом не будем знать что с ним делать?

- Если говорили о законопроекте о покупке реакторов - то он не заставляет никого ничего покупать. Он дает право проанализировать ситуацию и, если будет целесообразно, принять правительству решение. А дальше уже компетенция правительства - оно может воспользоваться этим правом или нет. Вообще есть еще болгарская сторона, где есть свои политические процессы. Посмотрим чем все закончится. Но в данном случае законопроект дает право правительству решить вопрос и никоим образом не обязывает. У правительства будет полномочия самостоятельно принимать решение, что делать в этой ситуации.

- А есть ли вообще смысл выносить законопроект на рассмотрение, если ТЭО не подготовлено и депутаты не видят финальные цифры?

- Есть договоренность, что законопроект о строительстве будет выноситься с обновленным ТЭО. По закупке реакторов - министерству, правительству предоставляется право принять соответствующее решение. Это уже будут их полномочия. Хотя существует мнение, что они и так имеют право принять это решение, без одобрения Радой.



Председатель комитета ВР по вопросам ТЭК Андрей Герус (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

- Это похоже на размывание ответственности.

- Покупка реактора - это крупная сделка, поэтому и решили, что об этом должно быть упоминание в законодательстве. Но еще раз говорю - в законе нет обязательства покупать. Только дается право. И даже если правительство решит не идти этим путем, оно ничего не нарушит.

- То есть через Раду пошли, потому что большая сумма?

- Законодательство говорит, что строительство должно идти через закон. Когда мы говорим о закупке реакторов, то, видимо, это неотъемлемая часть строительства и сумма немаленькая. Думаю, именно поэтому было решено применить именно такой подход.

- Критики этой инициативы говорят, что на покупку реакторов в Болгарии потратят деньги, которые аккумулировали от повышения тарифов для населения в прошлом году. Корректно ли говорить, что именно за счет повышения тарифов планируется закупка?

- До конца мы еще не можем так утверждать, потому что не видим, как это будет реализовываться. Но мы слышим, что планируется привлекать кредиты под это и планируется какая-то донорская помощь. Но я не знаю от кого именно - в ЕС уже сказали, что у них на это деньги не выделяются.

- Кредиты банков? Госбанки, ЕБРР, еще кто-то?

- Пока не было конкретики, какие именно кредиты могут быть. Эти реакторы стоят 600 млн евро. Если кредитные средства под это не будут взяты, то закупку придется делать за счет средств компании ("Энергоатом" - ред.). Учитывая что компания часть электроэнергии продает на свободном рынке, а часть по ПСО для населения, то это действительно в том числе средства от тарифов. Тогда будет справедливо говорить, что на это пошли тарифные средства. Но сегодня мы слышим о кредитных средствах. Посмотрим, как будет в результате.

- Когда повышали тарифы, говорили, что это делается из-за нехватки денег для восстановления поврежденной энергетики. Действительно ли эти деньги направили на восстановительные работы? Достигнута ли цель повышения тарифов?

- Если говорить, что все эти деньги пошли на восстановление какой-то генерации, то ответ - пожалуй, нет. Потому что эти деньги пошли тем компаниям, на которые возложено ПСО, чтобы тариф для населения был ниже. Это две компании - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", в пропорции - 85% на "Энергоатом" и 15% - на "Укргидроэнерго". Соответственно, они должны покрыть разницу между тарифом для населения и рыночной ценой.

В "Укргидро" были повреждения, поэтому у них идет процесс восстановления. В "Энергоатоме", к счастью, повреждений не было в результате обстрелов, поэтому деньги не пошли на восстановление. А если говорить опосредованно, то, пожалуй, повышение тарифов определенным образом немного помогло энергосистеме, поскольку "Энергоатом" ранее с задержкой выполнял свои обязанности по ПСО и были долги поставщикам энергии для населения. Но в прошлом году "Энергоатом" полностью закрыл свои долги по ПСО и по цепочке улучшилась система платежей. То есть ликвидность в энергосекторе стала лучше. Это, видимо, имело положительное влияние и на восстановление. Это трудно вывести в цифры, поскольку это опосредованный эффект.

О возможности повышения тарифов

- Стоит ли ожидать дальнейшее повышение тарифов в ближайший перспективе? Недавно премьер Денис Шмыгаль сказал, что речь о повышении тарифов до завершения отопительного сезона не стоит. Этот сезон заканчивается через пару месяцев. Могут ли быть изменения тарифов после отопительного сезона?

- Я не слышал о таких планах или об обсуждении такого варианта.

- Таких планов нет ни в одной из программ финансовой поддержки - МВФ, ЕС через Ukraine Facility и т.д.?

- Таких планов нет. Хотя я пока не знаю, что может быть с тарифом на воду и распределение газа. По воде последний раз тарифы меняли перед войной. То же самое с распределением газа. У нас не одинаково подходят к тарифам. Некоторые тарифы росли даже в прошлом году, а некоторые остаются неизменными с 2021 года.



Председатель комитета ВР по вопросам ТЭК Андрей Герус (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

- Возвращаясь к достройке энергоблоков. Можете назвать "за" и "против" достройки?

- Если профессионально анализировать достройку энергоблоков, то действительно есть и плюсы, и минусы. Среди плюсов, безусловно, то, что через N-лет некоторые блоки придется выводить из эксплуатации и им будет нужна замена, чтобы не возникло дефицита. С точки зрения стратегического планирования достройка - это плюс. Второй момент - атомная генерация управляемая. То есть это не стохастическая генерация, а более надежная и прогнозируемая. Третий момент - АЭС не обстреливают. Четвертый момент - АЭС могут реагировать на сезонность спроса - зимой производить больше, а летом идти на ремонты. К тому же у нас много специалистов в этой области, у нас есть школа, это конкурентное преимущество нашей страны.

Относительно минусов. У нас профицит генерации на Западе страны, а дефицит на Востоке и в Центре. Хмельницкая АЭС - это Запад. Неравномерность генерации создает серьезные проблемы. На днях у нас был дефицит в Кировоградской, Полтавской и других областях Центра и Востока, а на западе был профицит. Нам надо понимать, что концентрация генерации в одном месте может быть не очень хорошо. И надо думать о том, чтобы была если не равномерность, то хотя бы какая-то рассредоточенность генерации. Второе - надо развивать распределенную генерацию, а АЭС к этому никакого отношения не имеет. Распределенная генерация важна с точки зрения безопасности энергосистемы.

Третье - у нас энергосистема не столько дефицитная, сколько разбалансированная и не гибкая. Весной могут быть ограничения генерации из-за того, что ее будет много от солнца при существенном снижении потребления. Это не вызывает такого медийного резонанса, как отключение света. Но когда идут ограничения генерации по солнцу и ветру, то за это все равно надо платить. Например, 30 января нам соседние страны оказывали аварийную помощь. И это не дополнительная энергия, а наоборот. Польша забирала у нас определенный объем электроэнергии, которую мы не могли потребить - не могли втиснуть в нашу энергосистему. 30 числа было тепло и с 11:00 до 16:00 Польша забрала 1500 МВт-ч. Поэтому есть важный приоритет - высокоманевренная генерация, а это в первую очередь - газовая генерация. Также гибкости энергосистеме добавляют установки хранения энергии.

- А вообще в государстве есть общее понимание, сколько нам нужно будет генерации, учитывая потери промышленности? Или есть отдельное понимание у определенных лиц - у Геруса, у Галущенко...?

- Есть такое понимание и с этим вопросом надо обращаться в "Укрэнерго", которое прогнозирует развитие энергосистемы. У них понимание, что надо более 1000 МВт маневренной генерации (газовая) и более 1000 МВт energy storage (систем накопления). Из этого можно сделать вывод, что системный оператор просит добавить гибкости.

- Как вы думаете, сколько времени может пройти между голосованием за первый законопроект и за второй?

- Я не знаю. Все будет зависеть от того, как будет подготовлено ТЭО.

- Сделать ТЭО "на завтра" вряд ли удастся.

- Дело в том, что есть ТЭО, там надо сделать перерасчеты. Я не знаю, я его не готовил и мне трудно ответить на этот вопрос.

- А что у нас с распределенной генерацией? Имеется в виду 1 ГВт, который обещали в прошлом году. Я слышал разные цифры по объемам ее ввода - от 300 МВт и почти до 1 ГВт. Кстати, до 2027 года собирались добавить 4 ГВт.

- Если мы говорим об установке новой генерации, восстановлении поврежденной, расконсервировании какой-то старой генерации, которая была уже не нужна, то будем иметь одну цифру. Если говорить только о запуске новой газовой генерации, то цифра будет другая. В любом случае надо опираться на данные "Укрэнерго". Они уже сообщали, что новой генерации где-то до 150 МВт.



Председатель комитета ВР по вопросам ТЭК Андрей Герус (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Потом они вышли с дополнительным разъяснением, что это не учитывает генерацию, которая на стороне потребителя. А я думаю, еще столько же построено на стороне потребителя. Соответственно, если говорить о той генерации, которая может маневрировать, то в целом где-то в районе 300-400 МВт. Если брать вместе с солнечной, которую активно ставили и потребители, и не только, то будет больше

- А в этом году динамика сохранится? Может быть ускорение по распределенной генерации?

- Динамика в этом году может увеличиться. В прошлом году запускалась небольшая генерация. Есть более крупные проекты, которые реализуют наши госкомпании или частный сектор. Начались проекты с донорами, но в прошлом году их не успели запустить.

О запуске Запорожской АЭС

- Исходя из последних заявлений президента, тема ситуации на ЗАЭС будет рассматриваться в контексте возможных переговоров с россиянами. Есть понимание, что может быть с ЗАЭС? В случае ее возвращения, когда станция сможет заработать?

- Когда у нас будет контроль над станцией, то в течение года ее можно будет вернуть к полноценной работе. "Укрэнерго" рассчитывает на введение в действие двух блоков. Со временем может быть больше. Но это будет зависеть от гарантий безопасности, уровня активности бизнеса. В общем очень много условий и предположений.

- А почему два блока?

- Поскольку качественное прогнозирование невозможно, то сделали какое-то минимальное.

- Россиянам эта станция как источник энергии не нужна?

- Я бы сказал, что с точки зрения их энергосистемы она для них не имеет особо важного значения.

- Мы хотим строить два дополнительных блока. Есть ожидания, что два блока ЗАЭС могут добавиться, плюс распределенная генерация. Но у нас нет понимания о потребности в электроэнергии. У нас не получится, что мы построим генерацию, а потом будем думать, что с ней делать?

- На сегодня первое и очевидное то, что нам надо сбалансировать энергосистему, чтобы при текущем потреблении в зимний и летний пики у нас было достаточно электроэнергии, чтобы избежать отключений потребителей. Для этого при текущем уровне потребления нам надо две вещи. Добавить немного мощностей и добавить в энергосистему много гибкости. И когда наша система будет иметь больше генерации и гибкости, она сможет лучше реагировать на вызовы и обеспечивать спрос. Затем, в соответствии с ростом спроса, надо будет органично наращивать генерацию. У нас уже есть планы от частных компаний по солнечным, ветряным станциям. Как вы думаете, где строится больше ветряных станций?

- На Западе страны, где больше безопасно.

- Да. Подальше от фронта. Ветряные станции - это капиталоемкие проекты - это сотни миллионов долларов. Они строятся за кредиты. Мало какие банки профинансируют ветряную станцию, например, в Херсонской области. Немного есть в Одесской области. Есть проекты в Житомирской, Винницкой областях. И основная масса - это западные области. Все хотят, чтобы было меньше военных рисков.

Председатель комитета ВР по вопросам ТЭК Андрей Герус (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

- Какими темпами может расти потребление электроэнергии?

- Я не думаю, что у нас потребление вырастет за год на 30%. 2-3%, может 5% будет рост, и соответствующими темпами можно будет наращивать генерацию. Это не будет проблемой. Но есть текущие критические проблемы. Есть регионы, где очень сложная ситуация с поставками электроэнергии потребителям, там стоит задача обеспечить людей сейчас. Когда мы реализуем какие-то проекты, то это надо считать приоритетом номер один.

О защите объектов генерации

- Какая у нас ситуация с защитой объектов генерации?

- Если говорить о подстанциях "Укрэнерго", то там на очень высоком уровне организована система защиты. Есть первый уровень - это на первый взгляд очень просто - обычные мешки с песком. Но это очень эффективно, учитывая небольшие затраты денег. Прямое попадание дрона или ракеты бывает не так часто, а вот определенную защиту от обломков даже первый уровень обеспечивает. Второй уровень - бетонная коробка - тоже очень эффективен. Она тоже защищает от дронов и от обломков. Кстати, и от ракет тоже иногда может защитить.

- Считается, что второй уровень от ракет не очень эффективен.

- Обычно ракеты попадают на территорию подстанции, а не в сам трансформатор, и повреждение идет от взрывной волны и от осколков. А от этого она защищает достаточно неплохо. Конечно, если будет прямое попадание баллистики, то это другая ситуация.

Третий уровень - это подземная защита. Это уже дорогостоящие долгострои, которые, я считаю, неэффективны с точки зрения затрат и результата. Много таких объектов начали строить, потом остановили и заморозили. Я думаю, надо проанализировать ситуацию и, может, нет смысла строить третий уровень. Если бы мы имели там второй уровень, то надежность защиты подстанций "Укрэнерго" сейчас была бы больше. Я бы не фокусировался сейчас на долгостроях, а давал бы предпочтение проектам с быстрым результатом.

- Мощности "Центрэнерго" почти уничтожены. Целесообразно ли их восстанавливать или лучше искать альтернативные варианты? И что тогда делать с компанией?

- Если за относительно небольшие деньги ты получаешь относительно большие мощности генерации, то надо восстанавливать. Газовая генерация может стоить 700 тысяч долларов за 1 МВт мощности, солнечная еще меньше, ветер - более 1 млн евро за 1 МВт. Если можно вложить несколько миллионов долларов и получить например 200 МВт мощности, то, безусловно, это надо делать. Каждый объект надо анализировать отдельно.

Что касается самой компании, то если бы все попытки ее приватизации привели бы к появлению нормального инвестора, то было бы лучше. Обсуждалась идея объединить все государственные шахты с "Центрэнерго" и создать вертикально интегрированную компанию, чтобы генерация с шахтами была вместе. Поэтому если "почистить" все лишнее, а шахты, которые работают с экономическим эффектом, объединить с "Центрэнерго", то у компании может быть перспектива и может быть инвестор. Это было бы лучше для всех.

О транзите нефти и газа

- Каково ваше мнение о сохранении транзита нефти и возможного возобновления транзита газа?

- Кто наиболее активно популяризирует и распространяет мнение о необходимости прекращения транзита?

- Бывший руководитель ОГТСУ Сергей Макогон.

- Но будучи руководителем оператора ГТС в 2022 году он не прекращал транзит, да? Так вот, место сидения влияет на точку зрения. Будучи главой предприятия, ты несешь ответственность за финансовое состояние предприятия, за людей, которые там работают. Всегда более ответственно подходишь и думаешь о плюсах и минусах. Думаю, Макогон был хорошим, честным и профессиональным руководителем Оператора ГТС. Когда он был руководителем, они собирали совещания и тогда решили не останавливать транзит газа, потому что, я так понимаю, видели риски арбитражей и была возможность продолжать транзит газа через Суджу. Еще с весны 2022 года советовались - останавливать транзит газа или нет, и тогда компания приняла решение не останавливать.

Председатель комитета ВР по вопросам ТЭК Андрей Герус (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Второе - надо понимать, что по газу контракт с "Газпромом" уже закончился. И даже если выставить нам какие-то претензии по условиям Соглашения об ассоциации, то они будут безосновательны, потому что уже нет обязательств продолжать транзит. А по нефти контракт еще действует. Кроме этого есть еще политический фактор. Если прекратить транзит нефти, то как отреагируют Венгрия и Словакия? Будут ли они поддерживать решение о продлении санкций в отношении России, которое в ЕС принимаются консенсусом всех членов? Третий момент. Мы хотели бы, наверное, чтобы у нас друзей было больше, чем врагов? Венгрия и Словакия поддержали санкции, были на саммите мира? Были и поддержали.

И еще один важный момент. Какое будет влияние на РФ от прекращения транзита? Всего РФ добывает 530 млн тонн нефти. Более 200 млн тонн они экспортируют. Через Украину в 2023 году шло 15 млн тонн, в 2024 - 13 млн тонн, в 2025 ожидается 9 млн тонн из-за того, что Чехия хочет уменьшить объемы закупки. Большинство рынка для РФ - это Китай и Индия, и он может расшириться. Существует мнение, что эти 9 млн тонн, которые являются мизером для РФ, они если не полностью, то большую часть переведут на экспорт по другому направлению.

А для нас важно, чтобы эти 9 млн тонн не просто не шли через нас, а вообще были "в минус" для экспорта России. И здесь есть хороший пример по газу. Мы остановили транзит, а что произошло с российским LNG? В 2024 году он достиг рекорда и еще больше идет во Францию, Испанию и Бельгию. То есть, когда мы запрещаем транзит, то этот товар другими путями заходит в ту же Европу, и РФ все равно получает доход, а мы вынуждены поднимать тариф на транспортировку газа.

Если вы меня спросите о прекращении транзита, то я за, но критически важно, чтобы эта нефть не попала на рынки другим способом. Если у нас будет транзит минус 9 млн тонн (нефти - ред.), а где-то будет плюс 9 млн тонн, то результат такой себе... Поэтому такие решения надо принимать синхронно с ограничительными или санкционными действиями наших партнеров, по моему мнению, тогда это будет иметь лучший эффект, которого мы хотим. И чрезвычайно важно формировать общую позицию с Евросоюзом/Еврокомиссией.

- Какой вы видите перспективу транзита азербайджанского газа?

- Я считаю, если это не увеличивает баланс экспорта российского газа, то о таком варианте можно говорить. То есть если это не увеличивает газовые доходы России.

- Насколько сработают призывы США к Европе покупать больше их LNG?

- По моему мнению, это разумная и правильная идея, когда Европа покупает больше американского LNG и меньше российского.

- Это вопрос больше в экономической или в политической плоскости?

- Я думаю, что в обеих. Россия может демпинговать. С другой стороны, у США было решение запрета новых проектов по LNG в портах, но Трамп это отменил. США будут увеличивать экспортируемые мощности, а значит активнее смогут заходить в Европу. Если ЕС примет какое-то решение, чтобы усложнить доступ российского LNG на свой рынок, тогда получится замена. Нас интересует комплексный вариант - чтобы больше было американского LNG и меньше российского.

- И напоследок, какова вероятность, по вашему мнению, замены министра энергетики Германа Галущенко? В Раде уже есть проект постановления от оппозиции об увольнении министра.

- У нас, как правило, эффективны те кадровые предложения по правительству, которые предоставляются премьер-министром. Если он подает кого-то на увольнение тогда оно, с большой вероятностью, может пройти. А инициативы оппозиционных депутатов не всегда получают поддержку большинства парламента, и так в любом парламенте.