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Зеленский призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков ХАЭС

Среда 05 февраля 2025 10:05
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Зеленский призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков ХАЭС Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Я благодарен, что директор МАГАТЭ поддержал украинскую стратегию достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Проект достройки является ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона, и важно, чтобы народные депутаты Украины поддержали этот проект", - сказал глава государства.

Напомним, по заявлению компании АО "Энергоатом" достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) уже готовы на 80% и 25% соответственно.
Они являются критически важным шагом для укрепления энергетической безопасности Украины и обеспечения стабильного электроснабжения в условиях послевоенного восстановления.

В апреле правительство Украины одобрило проект достройки станции. Согласно планам правительства, энергоблок №3 будет подключен к сети всего через 3 года.

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Владимир Зеленский Хмельницкая АЭС
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